Тактика ударов России меняется: украинцев предупреждают о новой угрозе

Украинцам придется привыкать к регулярным ночным воздушным атакам, поскольку Россия изменила тактику ударов. Об этом заявил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире "Мы – Украина".

Ракетный удар РФ (фото из открытых источников)

По его словам, в настоящее время количество ракет, которые россияне запускают одновременно с дронами, уменьшилось.

"Было 60-80 ракет за один приступ. Сейчас это происходит почти каждую ночь. Поэтому можно предположить, что они изменили тактику с периодичностью 15-30 дней.

Эксперт также отметил, что на фоне увеличения количества атак Россия уменьшает количество ракет в каждом конкретном ударе.

"Они производят, по данным нашего ГУР, около 150 ракет в месяц. И эту цифру, где-то 150-160 в месяц, они и будут запускать некоторые, они несколько накопили. вдвое уменьшилось, но они увеличили производство ракет почти вдвое", – говорит Гетьман.

Кроме того, он считает, что Россия изменила подход к выбору и поражению целей во время воздушных атак.

"Налеты такие будут сконцентрироваться на нескольких регионах, возможно даже на 1-2 локациях. Чтобы туда летело как можно больше целей – и Шахедов, и ракет и таким образом перегрузить нашу ПВО в том месте и попытаться достичь определенных результатов", – подытожил военный аналитик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что актика запуска дронов дает России желаемый результат. Окупантам все чаще удается прорывать оборону Украины.

Авторы публикации отметили, что частота атак российских беспилотников достигла самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Авторы публикации подчеркнули, что россияне продолжают модернизировать "Шахеды".

