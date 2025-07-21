Тактика ударов России меняется: украинцев предупреждают о новой угрозе

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Лиля Воробьева
Украинцам придется привыкать к регулярным ночным воздушным атакам, поскольку Россия изменила тактику ударов. Об этом заявил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире "Мы – Украина".
Ракетный удар РФ (фото из открытых источников)
По его словам, в настоящее время количество ракет, которые россияне запускают одновременно с дронами, уменьшилось.
Эксперт также отметил, что на фоне увеличения количества атак Россия уменьшает количество ракет в каждом конкретном ударе.
Кроме того, он считает, что Россия изменила подход к выбору и поражению целей во время воздушных атак.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что актика запуска дронов дает России желаемый результат. Окупантам все чаще удается прорывать оборону Украины.
Авторы публикации отметили, что частота атак российских беспилотников достигла самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Авторы публикации подчеркнули, что россияне продолжают модернизировать "Шахеды".