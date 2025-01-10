Северокорейские военные, участвующие в боевых действиях в Курской области на стороне России, применяют жестокую тактику, известную как "мясорубка". Об этом в интервью The Times рассказал военнослужащий 33-го отдельного штурмового батальона ВСУ с позывным "Леопардом", описывая стычки с северокорейцами во время ближнего боя в селе Махновка.

Военные КНДР

По словам Леопарда, солдаты КНДР вместо саперных машин используют живую силу для разминирования.

"Они просто идут в один ряд, в трех-четырех метрах друг от друга, если один подрывается, то санитары идут сзади и забирают погибших, а толпа продолжает идти друг за другом. Так они проходят через минные поля", — рассказал "Леопард" .

Кроме того, украинский боец сообщил, что во время боев в деревне северокорейских военных смешивали с российскими солдатами в одном подразделении, чтобы скрыть их присутствие. Однако северокорейцы оказались в невыгодном положении, ведь используют только стрелковое оружие, пулеметы, гранатометы и минометы. Беспилотников они пока не применяют, хотя, по мнению Леопарда, со временем это может измениться.

То есть, говорит военный, чем дольше идет война, тем выше шансы, что они начнут внедрять новые технологии.

Несмотря на хорошую физическую подготовку северокорейских солдат, они сталкиваются с трудностями в незнакомой местности и климате. Для ориентировки им необходимы проводники, предоставляемые российской стороной. Украинским военным удалось взять в плен одного из таких проводников, однако северокорейцы отказываются сдаваться, предпочитая сражаться до смерти или бежать. Их командиры, по словам "Леопарда", не беспокоятся о потерях среди подчиненных.

После того, как украинские силы выбили северокорейских военных из села, они попытались скрыться в лесу. Однако их обнаружили с помощью беспилотника и уничтожили гранатами.

"Вчера я видел четырех северокорейцев, убитых всего за 15 минут, а за последние два дня я насчитал 120 убитых", — сказал "Леопард".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о настоящих причинах, почему Силы обороны пошли в наступление на Курщине.



