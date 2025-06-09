Тактика россиян на фронте ужасает: Зеленский оценил потенциал врага

Российские войска продолжают давить на фронте. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о ситуации.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

По его словам, наиболее жестко интенсивно боевые действия продолжаются на Покровском направлении, в районах Курской операции, также в приграничные Сумской области. Президент Украины отметил, что на всех участках фронта оккупационные войска применяют единую тактику – они не считают потери и пытаются продвигаться, штурмуют украинские позиции. Такую тактику применяют, чтобы хотя бы метр, хоть что-нибудь получить. При этом Зеленский отметил, что потенциал российской армии все же не бесконечен. По его словам, определенный уровень российских потерь, активность украинских защитников должны сдержать и сдерживают российское продвижение.

Президент Украины подчеркнул, что каждое наше подразделение, успешно выполняющее задачи на своем направлении, бережет все государство.

"Покровское направление: 117-я отдельная тяжелая механизированная бригада и 72-я отдельная механизированная. Спасибо, воины, за вашу силу! Курское направление: 47-я отдельная механизированная бригада и 80-я отдельная бригада ДШВ. Спасибо! И каждое наше подразделение на Сумщине, на Харьковщине, все, кто защищает украинское приграничье, делает это результативно, – благодарю вас! Слава Украине!”, — поблагодарил Зеленский украинских защитников.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация в Сумской области угрожающая — оккупанты захватывают все больше территорий, в Сумы уже "достают" FPV-дронами. Народная депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала, что быстрое продвижение российских войск — это идеальный циничный схематоз.