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Тактика оккупантов дает результат: что происходит на одном из самых горячих участков фронта

Какую тактику применяют оккупанты на фронте

5 августа 2025, 18:08
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Кречмаровская Наталия

Российские войска продолжают давить, применяют разные тактики, чтобы найти место в обороне. Военные уже предупреждали о тревожных сигналах на фронте и объясняли какие действия будут предприниматься оккупанты.

Тактика оккупантов дает результат: что происходит на одном из самых горячих участков фронта

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Одним из самых горячих участков фронта остается Покровский отрезок. Здесь, по данным платформы DeepState, враг пытается реализовать одну из самых масштабных операций в Донецкой области – захватить Покровск. Для этого используют разные тактики — от лобовых атак после активных продвижений до "хитрых" замыслов в виде ДРГ групп, которым удалось зайти в город, хоть и ненадолго. На сегодняшний день оккупанты пытаются реализовать уже применявший сценарий — выход на фланги и охоту на логистику.

Тактика оккупантов дает результат: что происходит на одном из самых горячих участков фронта - фото 2

Пытались обойти город в районе Котлиного, но Силы Обороны остановили противника. Однако, по данным платформы, враг достиг своей цели, перекрыв логистику по трассе на Павлограде. Аналитики объяснили, что вражеские экипажи с оптоволокном активно работают по этому участку дороги.

Продвижение здесь почти невозможно, так что враг перебросил все свое внимание на населенный пункт Родинское. В последние дни войска РФ уже фиксировались на восточных окраинах Родинского и активно продолжают туда лезть, чтобы постепенно закрепляться, насыщаться и занимать его. Захватить большие города будет трудно, что понимают оккупанты, поэтому они уже давно сосредотачивают свое внимание, в первую очередь, на логистике, которая приводит к обвалу обороны и дезорганизованности.

“Заняв плотную застройку Родинского враг будет обязательно использовать ее как опорный пункт для насыщения пехоты, а также затянет туда экипажи дронщиков, которые свободно смогут покрыть зону поражения в 15-25 км вокруг. И первая цель, которая принесет максимально неприятные последствия – Гришино, находящееся еще и в низине от Родинского, увеличивающее преимущество в контроле над логистикой. Также могут быть попытки лезть в направлении Шевченко, которое также позволит нести огненное влияние на логистику украинских бойцов”, — объяснили тактику россиян аналитики.

Отмечается, что на подступах к городу Родинское уже идут активные боевые действия.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как Россия оправдывает удары по гражданским.




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Источник: https://t.me/DeepStateUA/22270
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