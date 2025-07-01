Тактика массированных атак РФ по Украине изменилась: раскрыт коварный план Путина

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Клименко Елена
Россия заметно изменила тактику воздушных атак по Украине, значительно повысив их частоту. Если ранее массированные удары были ежемесячными, то сейчас ВС РФ совершают их не менее одного раза в неделю. Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что такой ритм может сохраняться в течение лета и осени, поскольку Кремль переходит к модели системного истощения украинской ПВО с помощью комбинированных атак с применением ракет и дронов-камикадзе типа "Шахед".
Фото: из открытых источников
По словам Жданова, РФ смогла оптимизировать расходы, применяя минимальное количество ракет и большое количество более дешевых беспилотников. Это позволяет им сохранять регулярность атак, но не чаще одного раза в неделю. При обстреле выбирается несколько ключевых целей, на которые направляются основные силы.
Жданов также отметил, что новые геополитические сигналы, в частности попытки администрации Дональда Трампа возобновить диалог с Москвой, лишь стимулируют Путина к более агрессивным действиям. Отмена части санкций, в частности, в сфере ядерных проектов в Венгрии, дает РФ условный "карт-бланш" на дальнейшую эскалацию.
Кроме того, есть признаки, что Россия начала серийное производство новых дронов-камикадзе Герань-3. Эти БПЛА отличаются реактивным двигателем, что делает их значительно более быстрыми и сложными для перехвата традиционными мобильными группами. Для уничтожения таких дронов уже нужно применять зенитно-ракетные комплексы малого или среднего радиуса действия, что ставит под вопрос достаточность боекомплекта.
Как уже писал портал "Комментарии", в ночь на 1 июля российские кафиры снова нанесли удар по Запорожью. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале. По его словам, в результате очередной атаки в городе и близлежащих районах зафиксированы разрушения, а также пожар на территории одного из объектов.