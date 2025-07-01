Тактика массированных атак РФ по Украине изменилась: раскрыт коварный план Путина

Россия заметно изменила тактику воздушных атак по Украине, значительно повысив их частоту. Если ранее массированные удары были ежемесячными, то сейчас ВС РФ совершают их не менее одного раза в неделю. Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что такой ритм может сохраняться в течение лета и осени, поскольку Кремль переходит к модели системного истощения украинской ПВО с помощью комбинированных атак с применением ракет и дронов-камикадзе типа "Шахед".

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По словам Жданова, РФ смогла оптимизировать расходы, применяя минимальное количество ракет и большое количество более дешевых беспилотников. Это позволяет им сохранять регулярность атак, но не чаще одного раза в неделю. При обстреле выбирается несколько ключевых целей, на которые направляются основные силы.

Жданов также отметил, что новые геополитические сигналы, в частности попытки администрации Дональда Трампа возобновить диалог с Москвой, лишь стимулируют Путина к более агрессивным действиям. Отмена части санкций, в частности, в сфере ядерных проектов в Венгрии, дает РФ условный "карт-бланш" на дальнейшую эскалацию.

Кроме того, есть признаки, что Россия начала серийное производство новых дронов-камикадзе Герань-3. Эти БПЛА отличаются реактивным двигателем, что делает их значительно более быстрыми и сложными для перехвата традиционными мобильными группами. Для уничтожения таких дронов уже нужно применять зенитно-ракетные комплексы малого или среднего радиуса действия, что ставит под вопрос достаточность боекомплекта.

Как уже писал портал "Комментарии", в ночь на 1 июля российские кафиры снова нанесли удар по Запорожью. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале. По его словам, в результате очередной атаки в городе и близлежащих районах зафиксированы разрушения, а также пожар на территории одного из объектов.