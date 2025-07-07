Тактика Кремля себя оправдала: назван показательный момент ударов РФ по ТЦК

Российская армия намеренно выбирает здания территориальных центров комплектования (ТЦК) как цели для своих ударов, стремясь одновременно уничтожить находящихся там для оформления на службу военных и гражданских, заявил военный эксперт Иван Ступак.

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По его словам, ТЦК – это открытые объекты, информация о которых доступна в сети: точный адрес, режим работы, контактные данные. Именно этим, по мнению Ступака, и пользуется российская разведка, ведь предполагает, что внутри помещения всегда находится определенное количество как военнослужащих, так и гражданских будущих мобилизованных. Для российской стороны это "выгодная" цель, поскольку удар по ТЦК может одновременно нанести вред армии и уменьшить потенциал мобилизации.

Особенно опасная ситуация сложилась в регионах, расположенных поблизости от фронта и границы, таких как Харьковская, Сумская, Одесская и Днепропетровская области. Многие ТЦК в этих зонах не имеют полноценных укрытий, что значительно повышает риски потерь при атаках.

Как подчеркнул Ступак, количество воздушных тревог в разных регионах свидетельствует о неравномерной угрозе со стороны врага: в Закарпатье в этом году объявлено только 45 тревог, тогда как в Харьковской области — более 1000.

Эксперт подчеркнул, что Генштаб должен ввести единый подход к безопасности ТЦК по всей стране: анализ местоположений, наличие укрытий и, при необходимости, перемещение в более безопасные здания.

"К сожалению, Россия избрала результативную тактику: при попадании в ТЦК потери неизбежны, потому что эти объекты не всегда имеют должную защиту", — подытожил Иван Ступак.

Портал "Комментарии" уже писал, что первая волна штурма на запорожском направлении для российских войск оказалась неудачной — украинская оборона сумела сдержать враждебный напор. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире телеканала "Киев24".