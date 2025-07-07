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Тактика Кремля себя оправдала: назван показательный момент ударов РФ по ТЦК

РФ рассчитывает, что при ударе по ТЦК в помещении будут находиться не менее нескольких десятков военных и гражданских лиц

7 июля 2025, 14:00
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Клименко Елена

Российская армия намеренно выбирает здания территориальных центров комплектования (ТЦК) как цели для своих ударов, стремясь одновременно уничтожить находящихся там для оформления на службу военных и гражданских, заявил военный эксперт Иван Ступак.

Тактика Кремля себя оправдала: назван показательный момент ударов РФ по ТЦК

Фото: из открытых источников

По его словам, ТЦК – это открытые объекты, информация о которых доступна в сети: точный адрес, режим работы, контактные данные. Именно этим, по мнению Ступака, и пользуется российская разведка, ведь предполагает, что внутри помещения всегда находится определенное количество как военнослужащих, так и гражданских будущих мобилизованных. Для российской стороны это "выгодная" цель, поскольку удар по ТЦК может одновременно нанести вред армии и уменьшить потенциал мобилизации.

Особенно опасная ситуация сложилась в регионах, расположенных поблизости от фронта и границы, таких как Харьковская, Сумская, Одесская и Днепропетровская области. Многие ТЦК в этих зонах не имеют полноценных укрытий, что значительно повышает риски потерь при атаках.

Как подчеркнул Ступак, количество воздушных тревог в разных регионах свидетельствует о неравномерной угрозе со стороны врага: в Закарпатье в этом году объявлено только 45 тревог, тогда как в Харьковской области — более 1000.

Эксперт подчеркнул, что Генштаб должен ввести единый подход к безопасности ТЦК по всей стране: анализ местоположений, наличие укрытий и, при необходимости, перемещение в более безопасные здания.

"К сожалению, Россия избрала результативную тактику: при попадании в ТЦК потери неизбежны, потому что эти объекты не всегда имеют должную защиту", — подытожил Иван Ступак.

Портал "Комментарии" уже писал, что первая волна штурма на запорожском направлении для российских войск оказалась неудачной — украинская оборона сумела сдержать враждебный напор. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире телеканала "Киев24".



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