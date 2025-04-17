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Такой попытки РФ прорвать фронт на Запорожье давно не было: чем все закончилось

Силы обороны держали бой более 2,5 часов

сегодня, 14:00
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Кравцев Сергей

Украинские защитники справились с масштабным штурмом российских захватчиков в Запорожской области 16 апреля. Российское командование получило приказ прорвать линии обороны ВСУ и захватить новые позиции, поэтому в бой выдвинулись не менее 320 штурмовиков и десятки единиц техники. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Сил обороны юга Украины в Telegram.

Такой попытки РФ прорвать фронт на Запорожье давно не было: чем все закончилось

Наступление России. Фото: из открытых источников

"16 апреля около 18:00 на юге Украины противник изменил тактику и начал штурмовые действия в составе подразделений", — говорится в сообщении.

Как отметили Силы обороны юга, состав штурмовой группы противника — не менее 320 военных, 40 единиц боевой бронированной техники, три танка и около десятка багги. Были привлечены штурмовые группы от нескольких полков 58 общевойсковой армии южного военного округа.

Штурмовые действия продолжались на линии возле населенных пунктов Пятихатки, Степное, Лобково, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области.

Отмечается, что воздушная разведка украинских защитников заранее зафиксировала выдвижение противника. Были нанесены удары беспилотниками и артиллерией.

В итоге россияне начали терять боевую технику, находясь на приличном расстоянии от позиций ВСУ. Первое поражение российской боевой техники (уничтожено три БМП) произошло еще за восемь километров до линии боевого соприкосновения. Бой не стихал более двух с половиной часов, украинские защитники наносили огневое поражение по противнику.

В итоге военные сообщили, что было уничтожено 29 единиц боевой техники, 140 оккупантов, а также повреждены три танка.

Защитники отметили, что противник успеха не имел, Силы обороны Украины не потеряли ни одной позиции.

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Источник: https://t.me/SJTF_Odes/12357
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