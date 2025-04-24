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Такой подлости от Трампа Украина точно не ожидала

Трамп делает все, чтобы забрать у Украины возможность противиться агрессии РФ

сегодня, 17:18
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп оказывает усиленное давление на Украину с целью заставить ее согласиться на прекращение огня, даже если это предусматривает уступки в критически важных вопросах нашего государства, отметил экономист Олег Пендзин.

Такой подлости от Трампа Украина точно не ожидала

Дональд Трамп

По его словам, Трамп имеет ограниченный инструментарий влияния на Россию, ведь многие санкционные и политические рычаги уже были задействованы еще при администрации Байдена. Следовательно, основной вектор его давления сейчас направлен именно на Украину — государство, ставшее жертвой полномасштабной агрессии.

Пендзин отметил, что Соединенные Штаты, ранее декларировавшие поддержку Украины, при Трампе фактически пересматривают свои обязательства. Среди прочего, речь идет и о возможном отказе от участия в переговорном процессе. Впрочем, по мнению эксперта, скорее всего, Трамп пытается добиться хотя бы промежуточного соглашения о прекращении боевых действий, чтобы продемонстрировать результат избирателям в первые 100 дней в должности.

Тактика шантажа и качелей — не нова для Трампа, добавляет экономист. Подобным образом он уже оказывал давление на другие страны, в частности в сфере таможенной политики.

По состоянию на 2025 год в США отсутствуют законодательные инициативы по дальнейшей военной помощи Украине. Завершаются только контракты, заключенные еще при Байдене.

"Трамп еще и не имеет желания продавать Украине американское оружие за европейские деньги. Это также принимается за механизм давления. Трамп делает все для того, чтобы у Украины не было возможности противиться России", — подчеркнул эксперт.

Европейские страны, в свою очередь, озабочены возможным сближением между Трампом и Путиным, поэтому активизируют свои инициативы. Но приведет ли это к конкретным решениям, важным для Украины, пока сказать трудно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин и Трамп разработали план, как официально изменить границы Украины.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2a5rsYQC4So
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