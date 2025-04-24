Такой подлости от Трампа Украина точно не ожидала

Президент США Дональд Трамп оказывает усиленное давление на Украину с целью заставить ее согласиться на прекращение огня, даже если это предусматривает уступки в критически важных вопросах нашего государства, отметил экономист Олег Пендзин.

Дональд Трамп

По его словам, Трамп имеет ограниченный инструментарий влияния на Россию, ведь многие санкционные и политические рычаги уже были задействованы еще при администрации Байдена. Следовательно, основной вектор его давления сейчас направлен именно на Украину — государство, ставшее жертвой полномасштабной агрессии.

Пендзин отметил, что Соединенные Штаты, ранее декларировавшие поддержку Украины, при Трампе фактически пересматривают свои обязательства. Среди прочего, речь идет и о возможном отказе от участия в переговорном процессе. Впрочем, по мнению эксперта, скорее всего, Трамп пытается добиться хотя бы промежуточного соглашения о прекращении боевых действий, чтобы продемонстрировать результат избирателям в первые 100 дней в должности.

Тактика шантажа и качелей — не нова для Трампа, добавляет экономист. Подобным образом он уже оказывал давление на другие страны, в частности в сфере таможенной политики.

По состоянию на 2025 год в США отсутствуют законодательные инициативы по дальнейшей военной помощи Украине. Завершаются только контракты, заключенные еще при Байдене.

"Трамп еще и не имеет желания продавать Украине американское оружие за европейские деньги. Это также принимается за механизм давления. Трамп делает все для того, чтобы у Украины не было возможности противиться России", — подчеркнул эксперт.

Европейские страны, в свою очередь, озабочены возможным сближением между Трампом и Путиным, поэтому активизируют свои инициативы. Но приведет ли это к конкретным решениям, важным для Украины, пока сказать трудно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин и Трамп разработали план, как официально изменить границы Украины.



