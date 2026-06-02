Военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке оценил, что нынешняя масштабная атака России на Украину обошлась Москве примерно в 250 миллионов евро. По его подсчетам, российская армия задействовала 73 баллистических ракеты и более 650 дронов-камикадзе.

Фото: из открытых источников

"Общая стоимость атаки примерно 250 миллионов евро", — уточнил Репке на X.

Он акцентировал внимание на резком контрасте между огромными расходами Кремля на военные действия и затруднительным положением регионов РФ. По его словам, за пределами нескольких крупных городов, таких как Москва или Санкт-Петербург, большинство россиян живут в нищете и нищете. В то же время, Путин продолжает тратить государственные средства на атаки по Украине вместо того, чтобы направить их на развитие страны.

"В то время как жители России за исключением десятка крупных городов живут в нищете и растущей бедности, Путин вкладывает средства в войну и разрушение вместо мира и процветания", — отмечает аналитик.

Репке назвал нынешнюю атаку террористической, подчеркивая, что ресурсы государства направлены на разрушение, а не на обеспечение благосостояния и стабильности. Он также подверг критике немецких политиков, выступающих за смягчение политики в отношении России. В частности, аналитик обратил внимание на лидирующую в последних опросах партию "Альтернатива для Германии" (AfD), и по его словам, фактически поддерживает действия Кремля и позволяет Путину продолжать стратегию войны против Украины.

Репке подчеркивает, что принадлежащие народу России миллиарды евро фактически используются для реализации амбиций Путина, а не для улучшения жизни граждан.

Портал "Комментарии" уже писал , что политолог Вадим Денисенко заявил, что предположение о возможном установлении мира до ноября 2026 года из-за политических интересов президента США Дональда Трампа перед выборами в Конгресс и Сенат оторваны от реальности.