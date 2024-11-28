Такого в истории войны и наступлений еще не было: военный о потерях в Курской операции

Потери российских войск в Курской области значительно превысили украинские и при том, что ВСУ наступали. Такой информацией поделился блогер и военнослужащий Кирилл Сазонов на своем официальном Telegram-канале, сообщает портал "Комментарии".

Фото портал "Комментарии"

“Друзья, еще немного вам интересных деталей Курской операции ВСУ. Сами понимаете, откуда цифры. Так вот, в наступлении ВСУ понесли потери втрое меньше, чем противник в обороне. Такого в истории войны и наступлений не было. Сейчас российские источники говорят даже об одном до пяти! В наступлении. Представляете, в каком соотношении они стачиваются, когда мы в обороне”, — рассказал военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на днях вражеские войска усилили наступление Харьковской области — атаки усилились на Волчанском направлении.

“На Волчанском направлении активизация пехоты *** выросла в 2 раза. Движения техники пока нет, но новоприбывшие *** ее имеют. Скорее всего, сейчас прощупывают это направление и пытаются найти слабые места, эдакая регулярная методическая разведка боем", — сообщил мэр Геническа, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

Тем временем в личном блоге лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" сообщил нелестные новости. “На Волчанском направлении пошла жара: не так, как на Донбассе, но продвижение врага — не всегда показатель. *** резко активизировались в штурмах, авиации, артиллерия, дроны всего стало больше, к сожалению, соответственно, и потери наши увеличились”, — отметил он. Также добавил, что украинские защитники продолжают удерживать позиции.

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