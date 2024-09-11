Такого успеха у РФ не было с первых дней войны: как долго так может продолжаться

Российская армия подступает к Покровску – городу на востоке Украины, который многие называют "ключом" к захвату Донецкой области. Действительно ли российская армия существенно усилилась? Как может измениться течение войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Битва за Покровск может продолжаться "до последней руины"

Полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter) в интервью DW назвал прогресс армии РФ "самым значительным с первых дней войны".

"Тогда всё происходило намного быстрее, но с тех пор, как война перешла в стадию изнурения, темп был очень медленным и жестоким. Теперь же мы ежедневно наблюдаем прогресс на 1-2 километра в день. Это уже значительно. Так что есть опасения, что украинцы вынуждены будут оставить Покровск", — говорит он.

Самый большой страх, по словам Рихтера, связан с тем, что битва за Покровск может продолжаться "до последней руины", как это уже происходило с другими городами на востоке Украины.

При этом Вольфганг Рихтер отмечает, что для украинской армии Покровск имеет серьезное значение и как укрепленный оборонительный бастион, и как командный и логистический центр.

Оккупация Покровска даст россиянам возможность проложить дальнейший путь на ключевые города Донбасса, который пока еще остаются под контролем Киева. Речь идет, конечно же, о Славянске и Краматорске, после оккупации которых РФ сможет установить полный контроль над Донецкой областью, считает Рихтер.

Нам осталось не 2-3 месяца

Военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире "24 Канала" высказал мнение, что несмотря на то, что российскую военную машину пока не удается остановить, у Украины есть шанс перевернуть ход боевых действий уже этой осенью.

"Я не буду врать, что нам осталось 2-3 недели. Нам осталось и не 2-3 месяца. Возможно даже 2-3 года. Очень сомневаюсь, что больше. А 2,5 мы уже воюем. Но у нас есть шанс пересечь ту предел, после которого пусть нам придется довоевать еще год-полтора-два. Однако мы уже будем видеть, что это мы довоевываем и добиваем", — отметил Дикий.

Военный эксперт отметил недостаток различных видов вооружения у врага. В частности, танков и бронетехники в РФ осталось на год активных боевых действий, а ствольной артиллерии – еще на меньший срок.

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