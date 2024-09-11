Такого успеха у РФ не было с первых дней войны: как долго так может продолжаться

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Кравцев Сергей
Российская армия подступает к Покровску – городу на востоке Украины, который многие называют "ключом" к захвату Донецкой области. Действительно ли российская армия существенно усилилась? Как может измениться течение войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter) в интервью DW назвал прогресс армии РФ "самым значительным с первых дней войны".
Самый большой страх, по словам Рихтера, связан с тем, что битва за Покровск может продолжаться "до последней руины", как это уже происходило с другими городами на востоке Украины.
При этом Вольфганг Рихтер отмечает, что для украинской армии Покровск имеет серьезное значение и как укрепленный оборонительный бастион, и как командный и логистический центр.
Оккупация Покровска даст россиянам возможность проложить дальнейший путь на ключевые города Донбасса, который пока еще остаются под контролем Киева. Речь идет, конечно же, о Славянске и Краматорске, после оккупации которых РФ сможет установить полный контроль над Донецкой областью, считает Рихтер.
Военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире "24 Канала" высказал мнение, что несмотря на то, что российскую военную машину пока не удается остановить, у Украины есть шанс перевернуть ход боевых действий уже этой осенью.
Военный эксперт отметил недостаток различных видов вооружения у врага. В частности, танков и бронетехники в РФ осталось на год активных боевых действий, а ствольной артиллерии – еще на меньший срок.
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