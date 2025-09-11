Такого удара от Путина НАТО не выдержит: озвучена неожиданная цель удара по Польше

После атаки российских дронов на территорию Польши Москва будет внимательно следить за реакцией Запада. О возможных целях Кремля рассказал Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, одной из возможных задач РФ является провоцирование внутриполитического напряжения в Польше, где уже есть противоречия между президентом, его политическими союзниками и премьер-министром.

"Если вместо единства власти начнут взаимные обвинения, российские стратеги поставят себе плюсик за еще одну достигнутую цель — ослабление Польши изнутри", — отметил Мельник в интервью Главреду.

Другая важная плоскость – международная. Кремль ожидает реакции НАТО, а особенно США, которые, несмотря на формальное равенство союзников, остаются главным гарантом безопасности Альянса.

Мельник отметил, что за всю историю НАТО статья 5 была применена только один раз после терактов 11 сентября 2001 года.

"Это была нетипичная ситуация, ведь агрессия шла не от государства, а от террористической организации. Теперь же Россия будет пытаться использовать этот прецедент в своей пропаганде — мол, статья 5 действует только когда атакуют США, а другие союзники остаются "забытыми"", — пояснил эксперт.

Таким образом, Россия может подвергнуть сомнению эффективность коллективной безопасности НАТО, подорвать доверие к Вашингтонскому договору и активизировать свою информационную войну, в частности через пророссийские силы внутри самого Альянса.

Как уже писали "Комментарии", палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет в размере 892,6 миллиарда долларов, призванного повысить военную готовность и увеличить зарплаты американским военнослужащим.