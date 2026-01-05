logo

Такого удара от Буданова не ожидали: стало известно о тайном шаге главы Офиса президента

В США высоко оценивают реалистичный подход нового руководителя Офиса президента и непричастность к коррупционным скандалам

5 января 2026, 11:40
Недавно назначенный на должность руководителя Офиса президента Украины Кирилл Буданов еще во время своего пребывания во главе Главного управления разведки (ГУР) был одним из немногих украинских чиновников, сохранявших неформальные контакты с представителями команды президента США Дональда Трампа. Эти связи продолжались параллельно с деятельностью Андрея Ермака, предыдущего главы ОП, пытавшегося самостоятельно контролировать все каналы коммуникации между Украиной и США.

Такого удара от Буданова не ожидали: стало известно о тайном шаге главы Офиса президента

Фото: из открытых источников

Согласно информации, обнародованной "Украинской правдой" и подтвержденной источниками, Буданов поддерживал связь с разными представителями окружения Трампа, среди которых был генерал Кит Келлог и соратники вице-президента Джей Ди Вэнс. В настоящее время Ермак пытался блокировать эти альтернативные каналы коммуникации, используя свое влиятельное положение, в том числе через президента.

Буданов неоднократно информировал Владимира Зеленского об отношении американских кругов к Ермаку, акцентируя его стиле ведения переговоров и общих профессиональных качествах. Важной причиной доверия Буданову со стороны американских партнеров является его реалистическое видение ситуации на фронте, а также чистота от участия в коррупционных скандалах, что позволяет вести с ним конструктивный диалог без опасений за репутацию.

Одной из неповторимых черт Буданова является его способность поддерживать прямые контакты с русскими официальными лицами. Он проводил переговоры с ними, в частности, по обмену пленными, и принимал участие в личных встречах в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках дипломатических усилий США.

Переход Буданова на должность руководителя ОП, по мнению аналитиков, должен укрепить украинскую переговорную команду и помочь более эффективно координировать коммуникацию с США и союзниками через несколько независимых каналов. Это позволит значительно улучшить стратегию разрешения конфликта в Украине и обеспечения национальной безопасности.

Как уже писали "Комментарии", более половины поляков выразили свое недовольство идеей введения временного налога для финансирования модернизации польской армии. Это показал недавний опрос, проведенный социологической службой IBRiS по заказу польского издания Rzeczpospolita. Согласно результатам опроса, большая часть населения страны не поддерживает такое нововведение, несмотря на серьезные угрозы России и необходимость усиления обороноспособности.



