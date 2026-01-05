Недавно назначенный на должность руководителя Офиса президента Украины Кирилл Буданов еще во время своего пребывания во главе Главного управления разведки (ГУР) был одним из немногих украинских чиновников, сохранявших неформальные контакты с представителями команды президента США Дональда Трампа. Эти связи продолжались параллельно с деятельностью Андрея Ермака, предыдущего главы ОП, пытавшегося самостоятельно контролировать все каналы коммуникации между Украиной и США.

Согласно информации, обнародованной "Украинской правдой" и подтвержденной источниками, Буданов поддерживал связь с разными представителями окружения Трампа, среди которых был генерал Кит Келлог и соратники вице-президента Джей Ди Вэнс. В настоящее время Ермак пытался блокировать эти альтернативные каналы коммуникации, используя свое влиятельное положение, в том числе через президента.

Буданов неоднократно информировал Владимира Зеленского об отношении американских кругов к Ермаку, акцентируя его стиле ведения переговоров и общих профессиональных качествах. Важной причиной доверия Буданову со стороны американских партнеров является его реалистическое видение ситуации на фронте, а также чистота от участия в коррупционных скандалах, что позволяет вести с ним конструктивный диалог без опасений за репутацию.

Одной из неповторимых черт Буданова является его способность поддерживать прямые контакты с русскими официальными лицами. Он проводил переговоры с ними, в частности, по обмену пленными, и принимал участие в личных встречах в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках дипломатических усилий США.

Переход Буданова на должность руководителя ОП, по мнению аналитиков, должен укрепить украинскую переговорную команду и помочь более эффективно координировать коммуникацию с США и союзниками через несколько независимых каналов. Это позволит значительно улучшить стратегию разрешения конфликта в Украине и обеспечения национальной безопасности.

