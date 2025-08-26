Такого у РФ еще не было: ВСУ вывели из строя основной источник прибыли Путина

Удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим предприятиям России вывели из строя около 13% ее мощностей по производству горючего. Этот удар стал еще ощутимее из-за западных санкций, которые после 2022 года ограничили поставки оборудования и усложнили ремонт энергетической инфраструктуры, пишет The Wall Street Journal.

Фото: из открытых источников

Кроме того, перебои в работе российских аэропортов и железных дорог, вызванные атаками беспилотников, заставляют все больше граждан РФ пересаживаться на личные автомобили. Это создает дополнительную нагрузку на рынок горючего — особенно летом, когда спрос растет из-за сельскохозяйственных работ.

В ряде регионов РФ, включая оккупированный Крым и части Сибири, уже ввели ограничения на заправках. Там, где горючее еще доступно, его стоимость существенно выросла: бензин АИ-95 подорожал оптом на 45% по сравнению с началом года, несмотря на удешевление нефти на мировом рынке.

"Эти атаки напрямую не влияют на фронт, но они бьют по экономике. А российская экономика уже ослаблена. Поэтому даже ограниченное влияние может вызвать серьезные сбои", – объяснил эксминистр иностранных дел Павел Климкин.

В последние недели уничтожено более десяти НПЗ в глубоком тылу России. Благодаря росту мощности и дальности полета украинских дронов, пострадали даже те объекты, которые находятся на сотне километров от линии фронта.

"Теперь Украина может вести долговременные кампании. Раньше боеприпасы были слабее, а эффективность — ниже. Сегодня же, как только Россия устраняет последствия удара — сразу следует новый. Если такой ритм сохранится, РФ не будет успевать восстанавливать потери", — заявил Сергей Вакуленко, бывший стратег "Газпром нефти".

Как уже писали "Комментарии", существуют основания полагать, что первые ракеты украинского производства "Фламинго" уже сошли с конвейера. Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный аналитик, директор по развитию компании Defense Express Валерий Рябых.