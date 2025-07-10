Такого столица еще не видела: раскрыта циничная тактика РФ атаки на Киев

В ночь на четверг, 10 июля, Киев подвергся массированной атаке с воздуха — дроны-"Шахеды" атаковали столицу одновременно по разным направлениям, действуя фактически "стаями". Такая тактика существенно усложнила работу систем противовоздушной обороны, поскольку беспилотники трудно обнаружить и обезвредить. Об этом рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

Фото: из открытых источников

По его словам, часть беспилотников была оснащена термобарическими боеприпасами, создающими серьезную взрывную волну, способную разрушать здания даже через несколько стен. В таких случаях даже правило двух стен не гарантирует безопасности.

Кроме того, российские дроны в последнее время оснащаются китайскими двигателями, существенно повышающими их скорость. Новейшие Шахеды уже развивают до 300 км/ч, а в перспективе РФ может получить модели с реактивным ускорением до 600 км/ч при сохранении боевой мощи и дальности.

Напомним, что ночная атака сопровождалась также запуском баллистических ракет. В Киеве зафиксированы многочисленные повреждения в разных районах:

Шевченковский район — пожар в многоэтажке из-за обломков; еще несколько случаев падения обломков.

Дарницкий район горели гаражи и автозаправка, обломки упали во двор жилого дома.

Соломенский район — загорелась крыша нежилого здания, другие объекты тоже пострадали.

Голосеевский район – занялся грузовой автомобиль после падения обломков.

Подольский район – обломки упали на территорию нежилой застройки.

В КМВА сообщили, что в результате обстрела повреждены жилые дома, автомобили, офисы, склады и другие сооружения. Пострадали по меньшей мере шесть человек.

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