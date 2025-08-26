Такого раньше не видели: на Западе рассказали жуткие подробности о заминировании Украины

Неразорвавшиеся взрывные устройства после российских обстрелов становятся все большей угрозой для украинцев, засоряя территории и унося жизнь сотен людей. Об этом сообщает The Guardian.

Заминирование Украины (фото из открытых источников)

Менее чем в 50 километрах от границы с Россией расположен город Шостка Сумской области, который с первых месяцев полномасштабной войны находился под блокадой и постоянными атаками. Теперь его жители сталкиваются с новой опасностью – невзрывными боеприпасами. По оценкам экспертов, около четверти территории Украины загрязнены минами и взрывчаткой.

"Несколько дней назад над нами было 40 беспилотников Шахед. Сейчас они могут сбрасывать мины, поэтому даже если ничего не разразится сразу, всегда есть шанс, что что-то сработает позже", — рассказала 21-летняя специалист по взрывчатке и жительница Шостки Елизавета Киселева.

По ее словам, даже привычные дороги больше не гарантируют безопасность. "Две недели назад семья погибла на дороге, по которой они ездили годами. Это была известная трасса. Мину, вероятно, сбросили недавно беспилотником", – добавила она.

Местные активисты подтверждают, что количество подобных случаев настолько велико, что люди перестали сообщать обо всех инцидентах военным.

Подобная трагедия произошла и на юге страны. В Херсоне местная жительница Людмила Криворотько потеряла двоих детей из-за мины, заложенной россиянами на гражданской дороге.

"Двое моих детей – мой 19-летний сын и моя 22-летняя дочь – погибли на месте. Я потеряла сознание, а моя младшая дочь получила тяжелые ранения. Мой 14-летний сын Михаил потерпел сотрясение мозга, но он вытащил нас из машины", — рассказала женщина. Ей и детям удалось добраться до ближайшей деревни, где их спасли украинские военные.

По словам эксперта ООН по разминированию Пола Хеслопа, в Украине уже разбросано более миллиона мин. Российская армия активно заминирует территории при отступлении, используя как мощные противотанковые заряды, так и мелкие взрывные устройства.

"Очень много неразорванных снарядов, ракет, гранат и минометов остаются после боев, особенно в буферных зонах с дальностью артиллерийского огня около 30 километров", — подчеркнул Хеслоп. "Во время разминирования мы сталкиваемся со сложностью и масштабами, которые раньше не видели".

