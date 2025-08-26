Такого раньше не видели: на Западе рассказали жуткие подробности о заминировании Украины

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Неразорвавшиеся взрывные устройства после российских обстрелов становятся все большей угрозой для украинцев, засоряя территории и унося жизнь сотен людей. Об этом сообщает The Guardian.
Заминирование Украины (фото из открытых источников)
Менее чем в 50 километрах от границы с Россией расположен город Шостка Сумской области, который с первых месяцев полномасштабной войны находился под блокадой и постоянными атаками. Теперь его жители сталкиваются с новой опасностью – невзрывными боеприпасами. По оценкам экспертов, около четверти территории Украины загрязнены минами и взрывчаткой.
По ее словам, даже привычные дороги больше не гарантируют безопасность. "Две недели назад семья погибла на дороге, по которой они ездили годами. Это была известная трасса. Мину, вероятно, сбросили недавно беспилотником", – добавила она.
Местные активисты подтверждают, что количество подобных случаев настолько велико, что люди перестали сообщать обо всех инцидентах военным.
Подобная трагедия произошла и на юге страны. В Херсоне местная жительница Людмила Криворотько потеряла двоих детей из-за мины, заложенной россиянами на гражданской дороге.
По словам эксперта ООН по разминированию Пола Хеслопа, в Украине уже разбросано более миллиона мин. Российская армия активно заминирует территории при отступлении, используя как мощные противотанковые заряды, так и мелкие взрывные устройства.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с заместителем министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России есть не только баллистическая ракета "Орешник", а еще одно новейшее вооружение. По его словам, новое российское оружие — "охладить слишком разгоряченные головы" в столицах стран членов НАТО.