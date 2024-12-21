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Такого раньше не было: кого Украины впервые отправила в атаку против россиян

ISW отмечает, что Украина провела первую атаку исключительно с помощью роботизированных систем

сегодня, 08:25
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Кравцев Сергей

Украинские войска впервые провели наземную атаку исключительно с использованием беспилотных наземных транспортных средств и дронов FPV. Операция подчеркивает стремление Украины внедрять технологические инновации для ведения боевых действий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Такого раньше не было: кого Украины впервые отправила в атаку против россиян

ВСУ. Фото: из открытых источников

В ISW ссылаются на представителя бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины, сержанта Владимира Дегтярева, который сообщил об атаке Сил обороны Украины на позиции российских оккупантов вблизи села Липцы, расположенного к северу от Харькова.

Дата атаки не называется, как и точные позиции, на которых произошли боевые действия. Отмечается, что украинские силы применили десятки роботизированных систем, в частности беспилотные аппараты, оснащенные пулеметами, а также дроны для установки и обезвреживания мин на позициях противника. В результате операции были успешно уничтожены российские позиции.

"Эта атака стала примером применения асимметричных ударных возможностей, которые Украина активно развивает, чтобы компенсировать ограничения в человеческих ресурсах", – отмечают аналитики.

"Украинские официальные лица неоднократно подчеркивали усилия Украины, направленные на использование технологий и асимметричных ударных возможностей для компенсации ограничений в человеческих ресурсах, в противовес готовности России идти на значительные жертвы ради незначительных территориальных достижений", – говорится в сообщении.

В отчете также говорится, что украинский Генеральный штаб сообщил о завершении испытаний новых беспилотников, присоединенных к оптоволоконным кабелям. Такие аппараты являются более устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы, которые активно использует Россия.

Украинская компания, занимающаяся производством беспилотников, сообщила, что недавно собрала прототип первого FPV-дрона, изготовленного исключительно из компонентов, произведенных в Украине.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-20-2024
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