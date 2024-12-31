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Такого раньше не было: кого РФ захотела вернуть во время последнего обмена

На этот раз РФ не хотела возвращать срочников, взятых в плен в Курской области

сегодня, 18:09
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Ткачик Олеся

30 декабря произошел один из крупнейших обменов пленными: из российского плена вернулись 189 украинцев. Украина передала России 150 российских военных, треть из которых была найдена с помощью государственного проекта "Хочу найти", рассказала в эфире Freedom. Ирина Кринина, представительница общественного движения "Наш выход".

Такого раньше не было: кого РФ захотела вернуть во время последнего обмена

Обмен пленными

По словам Крининой, общественное движение "Наш выход" сотрудничает с украинским государственным проектом "Хочу найти", направленным на поиск и возвращение российских военнопленных. Сама Кринина, гражданка России, поддерживает Украину и с 2022 года проживает в Киеве.

“Обмен происходил, как обычно, на границе между Украиной и Россией. Автобусы с украинскими и российскими военнопленными пересекли границу. В Россию вернулось 150 военных, каждый третий из которых был найден по проекту Хочу найти. Многим из них мы помогли со статусом военнопленных в России и благодаря этому их включили в списки на обмен", — рассказала она.

Особенностью этого обмена стало то, что Россия впервые не требовала возвращения попавших в плен срочников во время Курской операции.

“В этом обмене с россиян не было срочников из Курского направления. А вот последние два обмена были только с Курского направления. В этот раз Россия пригласила на обмен преимущественно возрастных военнопленных — от 45 лет, самому старшему было 62 года", — сообщила Кринина.

Она подчеркнула, что Украина продолжает работать над реализацией формулы "всех на всех" для обмена пленниками. Однако российская сторона пока не соглашается на такой подход.

По ее словам, за этот год произошло 11 обменов, во время которых в Россию вернулись 397 военнопленных.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина и РФ провели большой обмен пленными.




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Источник: https://uatv.ua/uk/strokovykiv-iz-kurshhyny-vzhe-ne-vymagaly-kogo-rosiya-vklyuchyla-do-novorichnogo-obminu-rozpovily-v-nashomu-vyhodi/
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