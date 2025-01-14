Такого никто так быстро не ожидал: стало известно, чему уже научились северные корейцы

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Северные корейцы, воюющие в Курской области, прогрессируют на поле боя, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
Войска КНДР
В частности, по его словам, северные корейцы стали хорошо стрелять.
Кроме того, по его словам, у северных корейцев Курской области появились средства связи.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что украинский военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Бондарь рассказал все, что нужно знать о войсках КНДР на войне в Украине. По его словам, несмотря на то, что в медиа модно встретить материалы, которые могут "успокоить", а северокорейских военных описывают "не представляющие угрозы", Бондарь указывает на другую реальность.
В частности, по его словам, когда 80 отдельная десантно-штурмовая бригада впервые встретила солдат КНДР в Курской области, то обнаружили, что у них очень хорошая физическая подготовка и устойчивый моральный дух. Также северокорейские солдаты пренебрегают своими ранеными или убитыми собратьями и просто продолжают выполнять задачи. Кроме того, военные КНДР пытаются не сдаваться в плен. Военный говорит, что северные корейцы сжигают своих погибших на поле боя, особое внимание уделяют лицу.
Новости