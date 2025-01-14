Такого никто так быстро не ожидал: стало известно, чему уже научились северные корейцы

Северные корейцы, воюющие в Курской области, прогрессируют на поле боя, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Войска КНДР

В частности, по его словам, северные корейцы стали хорошо стрелять.

"Северные корейцы достаточно искусны в стрельбе, неоднократно уничтожали дроны, очевидно, их в первую очередь готовили именно к этому, потому что все что в воздухе они хотя бы пытаются уничтожать", — сообщил "Алекс".

Кроме того, по его словам, у северных корейцев Курской области появились средства связи.

"Также у них появились средства связи, но пока неизвестно, пользуются ли они ими, потому что перехватов нет, в штурмовых группах старшие русские, поэтому целесообразность их языка в рации пока под вопросом", — добавил "Алекс".

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что украинский военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Бондарь рассказал все, что нужно знать о войсках КНДР на войне в Украине. По его словам, несмотря на то, что в медиа модно встретить материалы, которые могут "успокоить", а северокорейских военных описывают "не представляющие угрозы", Бондарь указывает на другую реальность.

В частности, по его словам, когда 80 отдельная десантно-штурмовая бригада впервые встретила солдат КНДР в Курской области, то обнаружили, что у них очень хорошая физическая подготовка и устойчивый моральный дух. Также северокорейские солдаты пренебрегают своими ранеными или убитыми собратьями и просто продолжают выполнять задачи. Кроме того, военные КНДР пытаются не сдаваться в плен. Военный говорит, что северные корейцы сжигают своих погибших на поле боя, особое внимание уделяют лицу.





