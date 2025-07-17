Такого нет даже в США: у Трампа выступили с шокирующей оценкой потенциала Украины

Специальный представитель США Кит Келлог во время визита в Украину посетил целый ряд оборонных предприятий, где создают современные украинские беспилотники. После увиденного, он высоко оценил технический уровень и инновационный подход украинских разработчиков.

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"Имел возможность лично увидеть, как в Украине создаются новейшие беспилотники. Это действительно впечатляет — невероятные технологии, особенно в сфере дронов", — отметил Келлог в своем сообщении на платформе Х.

Он подчеркнул, что Украина является мировым лидером в сфере беспилотной войны и демонстрирует поразительную скорость адаптации и модернизации. По словам Келлога, США должны учесть этот опыт в собственном военно-промышленном развитии.

"Украина демонстрирует лидерство в новой форме войны. Их темп инноваций и гибкость заставляют задуматься. Наш оборонный сектор должен принять это во внимание и адаптироваться", — добавил он.

Келлог прибыл в Украину 14 июля. Программа его пребывания предусматривает встречи с представителями высшего руководства, включая президента Владимира Зеленского и руководителя ГУР Кирилла Буданова. В рамках визита обсуждались вопросы оборонного сотрудничества, а также предстоящая стратегия США по поддержке Украины в войне с РФ.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что США проявляют интерес к закупке украинских дронов. Этот вопрос обсуждался в ходе его переговоров с Дональдом Трампом.

Как уже писал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп во время долгожданного выступления заверил, что поставки оружия Украине будут решены в ближайшее время. Также он озвучил жесткий ультиматум по отношению к России и ее экономическим союзникам. Политический аналитик Тарас Загородний объяснил, насколько серьезно Вашингтон настроен по поддержке Украины и как следует интерпретировать риторику Трампа.