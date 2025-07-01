Такого не было уже давно: где россияне смогли совершить «прорыв» в июне

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Недилько Ксения
В июне враг оккупировал 556 кв км украинской территории, что является самым плохим показателем в 2025 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.
Карта боевых действий DeepState, скриншот
Динамика мая, к сожалению, сохранилась в июне. В DeepState напомнили, что в самый критический для Украины ноябрь оккупанты продвинулись на 730 кв км.
Аналитики проекта отмечают, что причинами столь резкого прорыва оккупантов стали проблемы с людьми, критические сейчас для обеих сторон.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что более 50 тысяч военных РФ удалось "сковать" Силам обороны Украины на Сумском направлении и не дать им воевать на других угрожающих направлениях, таких как Покровское или Новопавловское. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Там заявили, что в настоящее время ситуация стабилизирована, продвижение врага остановлено по линии Юнаковка — Яблоновка — Новониколаевка — Алексеевка — Кондратовка — граница России — плацдарм на территории России в Глушковском районе Курской области.
"Наши войска держат оборону по определенному рубежу, проводят мероприятия по подготовке и осуществлению контрнаступательных действий для вытеснения противника. Так, в результате успешных действий украинских воинов освобожден населенный пункт Андреевка. Кроме того, наши подразделения продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника подальше от Сум", — отмечают в Генштабе.