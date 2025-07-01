Такого не было уже давно: где россияне смогли совершить «прорыв» в июне

В июне враг оккупировал 556 кв км украинской территории, что является самым плохим показателем в 2025 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Динамика мая, к сожалению, сохранилась в июне. В DeepState напомнили, что в самый критический для Украины ноябрь оккупанты продвинулись на 730 кв км.

"Больше всего продвижений пришлось на Новопавловский и Покровский отрезок — 29% и 27% соответственно. Среди лидеров и Сумщина с показателем 18%. То есть три четверти всех продвижений были в трех местах. Последняя четверть приходится на другие участки фронта чуть ли не в равных пропорциях (по 4-6% на отрезок)", – отмечают в DeepState .

Аналитики проекта отмечают, что причинами столь резкого прорыва оккупантов стали проблемы с людьми, критические сейчас для обеих сторон.

"Но у кац*па, как видно, еще есть запасы личного состава. Падение механизации атак — очередное подтверждение проблем врага с техникой, которую они пытаются заменить мотоциклами и багги. А штурмовые действия врага силами 1 или 3 пехотинцев уже не стали диковинкой. В то же время, количество этих групп остается значительным", – добавляют в DeepState .

Напомним, портал "Комментарии" писал, что более 50 тысяч военных РФ удалось "сковать" Силам обороны Украины на Сумском направлении и не дать им воевать на других угрожающих направлениях, таких как Покровское или Новопавловское. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Там заявили, что в настоящее время ситуация стабилизирована, продвижение врага остановлено по линии Юнаковка — Яблоновка — Новониколаевка — Алексеевка — Кондратовка — граница России — плацдарм на территории России в Глушковском районе Курской области.

"Наши войска держат оборону по определенному рубежу, проводят мероприятия по подготовке и осуществлению контрнаступательных действий для вытеснения противника. Так, в результате успешных действий украинских воинов освобожден населенный пункт Андреевка. Кроме того, наши подразделения продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника подальше от Сум", — отмечают в Генштабе.