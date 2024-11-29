Такого не было с первых дней вторжения: Генштаб ВСУ опубликовал потери России

Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленные данные по потерям России на войне в Украине по состоянию на 29 ноября, где указал о ликвидации более 2000 российских солдат. Это один из самых высоких показателей российских потерь с начала полномасштабного вторжения.

Российские военные. Фото из открытых источников

Согласно данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.24 составляют 738 660 личного состава. За последние сутки, 28 ноября, было ликвидировано 2030 российских оккупантов, что стало самым высоким показателем за последние два года войны и третьим от 24 февраля 2022 года. Также это в третий раз, когда суточные потери РФ превысили показатель в 2000 солдат.

Больше личного состава украинские силы уничтожали только в первые дни полномасштабного вторжения:

— 3160 оккупантов – 2 марта;

— 2200 оккупантов – 25 февраля.

Предыдущий рекорд суточных потерь армии РФ в 2024 году был установлен 11 ноября. Тогда Силы обороны уничтожили 1950 русских солдат.

По данным Генштаба российские силы теряют в среднем 731 солдата каждый день войны против Украины. Это количество учитывает как убитых солдат, так и тяжелораненых, которые не могут участвовать в боевых действиях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о потерях России и Украины в военной технике за 100 дней боев в Курской области. По подсчетам аналитиков, использующих открытые данные, у России есть некоторое преимущество по количеству утраченной техники, однако украинские силы сокращают преимущество армии РФ.

Также "Комментарии" писали о рекордных российских потерях на войне в Украине за неделю. С 11 по 17 ноября Россия потеряла 11 780 солдат личного состава.