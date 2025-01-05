Такого не было с начала войны: потери России установили новый рекорд

Согласно данным Генштаба ВСУ, в декабре 2024 года Россия понесла рекордные потери личного состава на войне в Украине – почти 50 тыс. российских военных были убиты или ранены. Потери армии РФ за последний месяц года на три тысячи превышают показатель предыдущего рекорда, зафиксированного в ноябре 2024 года.

Российские военные несут раненого. Фото: ГУР Минобороны Украины

В мае 2024 года российские потери на войне в Украине впервые пересекли отметку 30 тыс. солдат. До этого россияне теряли в среднем от 5 до 25 тыс. военных за месяц. Однако начиная с октября 2024 года среднемесячные потери личного состава армии РФ составляют более 40 тыс. солдат, а в декабре дошли до рекордного показателя – 48 670 военных.

Таким образом, Силы обороны Украины установили очередной месячный рекорд по потерям России на войне и улучшив результат в прошлом месяце почти на три тысячи ликвидированных российских солдат.

Потери личного состава России на войне в Украине в 2024 году по месяцам:

— Январь – 26 220

— Февраль – 28 450

— Март – 28 200

— Апрель – 26 960

— Май – 38 940

— Июнь – 35 030

— Июль – 35 680

— Август – 36 810

— сентябрь – 38 130

— Октябрь – 41 980

— ноябрь – 45 720

— декабрь – 48 670

Потери личного состава России на войне в Украине по месяцам

На начало января 2025 года Силы обороны Украины уничтожили более 790 тыс. российских солдат на войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина начала новое наступление в Курской области.

Также "Комментарии" писали о том, что в Министерство обороны Украины будет по-новому считать потери оккупантов на войне.