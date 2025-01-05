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Такого не было с начала войны: потери России установили новый рекорд

Потери личного состава армии России на российско-украинской войне за декабрь 2024 года установили новый рекорд.

5 января 2025, 14:40
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Slava Kot

Согласно данным Генштаба ВСУ, в декабре 2024 года Россия понесла рекордные потери личного состава на войне в Украине – почти 50 тыс. российских военных были убиты или ранены. Потери армии РФ за последний месяц года на три тысячи превышают показатель предыдущего рекорда, зафиксированного в ноябре 2024 года.

Такого не было с начала войны: потери России установили новый рекорд

Российские военные несут раненого. Фото: ГУР Минобороны Украины

В мае 2024 года российские потери на войне в Украине впервые пересекли отметку 30 тыс. солдат. До этого россияне теряли в среднем от 5 до 25 тыс. военных за месяц. Однако начиная с октября 2024 года среднемесячные потери личного состава армии РФ составляют более 40 тыс. солдат, а в декабре дошли до рекордного показателя – 48 670 военных.

Таким образом, Силы обороны Украины установили очередной месячный рекорд по потерям России на войне и улучшив результат в прошлом месяце почти на три тысячи ликвидированных российских солдат.

Потери личного состава России на войне в Украине в 2024 году по месяцам:

  • — Январь – 26 220
  • — Февраль – 28 450
  • — Март – 28 200
  • — Апрель – 26 960
  • — Май – 38 940
  • — Июнь – 35 030
  • — Июль – 35 680
  • — Август – 36 810
  • — сентябрь – 38 130
  • — Октябрь – 41 980
  • — ноябрь – 45 720
  • — декабрь – 48 670

Такого не было с начала войны: потери России установили новый рекорд - фото 2

Потери личного состава России на войне в Украине по месяцам

На начало января 2025 года Силы обороны Украины уничтожили более 790 тыс. российских солдат на войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина начала новое наступление в Курской области.

Также "Комментарии" писали о том, что в Министерство обороны Украины будет по-новому считать потери оккупантов на войне.



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