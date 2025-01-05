Такого не было с начала войны: потери России установили новый рекорд

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Slava Kot
Согласно данным Генштаба ВСУ, в декабре 2024 года Россия понесла рекордные потери личного состава на войне в Украине – почти 50 тыс. российских военных были убиты или ранены. Потери армии РФ за последний месяц года на три тысячи превышают показатель предыдущего рекорда, зафиксированного в ноябре 2024 года.
Российские военные несут раненого. Фото: ГУР Минобороны Украины
В мае 2024 года российские потери на войне в Украине впервые пересекли отметку 30 тыс. солдат. До этого россияне теряли в среднем от 5 до 25 тыс. военных за месяц. Однако начиная с октября 2024 года среднемесячные потери личного состава армии РФ составляют более 40 тыс. солдат, а в декабре дошли до рекордного показателя – 48 670 военных.
Таким образом, Силы обороны Украины установили очередной месячный рекорд по потерям России на войне и улучшив результат в прошлом месяце почти на три тысячи ликвидированных российских солдат.
Потери личного состава России на войне в Украине в 2024 году по месяцам:
Потери личного состава России на войне в Украине по месяцам
На начало января 2025 года Силы обороны Украины уничтожили более 790 тыс. российских солдат на войне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина начала новое наступление в Курской области.
Также "Комментарии" писали о том, что в Министерство обороны Украины будет по-новому считать потери оккупантов на войне.
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