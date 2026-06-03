Такого коллапса и паники в Москве еще не было: сторонники Путина окончательно ощутили последствия войны

В конце мая — начале июня 2026 года в России резко обострился топливный кризис, ставший самым масштабным с начала полномасштабной войны. Причиной называют серию ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, приведшую к остановке или существенному снижению работы ряда ключевых нефтеперерабатывающих заводов. В результате производство бензина и дизельного горючего в стране заметно сократилось.

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Нехватка горючего быстро начала ощущаться в разных регионах. В частности, сообщается о перебоях со снабжением во временно оккупированном Крыму, где на автозаправочных станциях фиксируют очереди и введение ограничений на продажу. Ситуация постепенно распространяется и на другие территории, включая центральные регионы.

В Московском регионе, по данным российских СМИ, на заправках отдельных сетей начали действовать жесткие лимиты на отпуск горючего. В частности, в сети ОРТК установлены ограничения: не более 60 литров бензина или до 100 литров дизельного топлива на одного клиента. Такие меры объясняют необходимостью стабилизации внутреннего рынка и недостатком ресурсов.

В Новой Москве на АЗС уже появились объявления о новых правилах продаж, которые будут действовать до отдельного распоряжения. В компании подтверждают, что ограничения введены с конца мая и будут действовать до нормализации ситуации со снабжением.

Аналогичные шаги стали применять и другие крупные операторы топливного рынка. Так, на заправках "Лукойла" в московском регионе установлен лимит до 100 литров на одного человека, тогда как "Газпром" позволяет приобрести до 150 литров. В то же время, в компаниях "Роснефть" и "Татнефть" заявляют, что пока не вводят ограничений, но не исключают таких мер в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

В результате топливная нестабильность сопровождается ростом очередей на АЗС, административными ограничениями и общим напряжением на внутреннем рынке энергоресурсов.

Портал "Комментарии" уже писал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 3 июня совершил рабочий визит в Киев. Эта поездка стала заметным политическим событием в преддверии важного саммита Североатлантического альянса, который запланирован на 7-8 июля в Анкаре.