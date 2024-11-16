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Такого количества вражеской техники еще не было: что происходит на фронте и где угроза оккупации

Оккупационные войска проводят передислокацию военной техники: Петр Андрющенко об угрозе на фронте

сегодня, 19:03
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Кречмаровская Наталия

На фронте ситуация сложная – оккупанты постепенно захватывают новые населенные пункты и территории. В Мариуполе замечено большое количество военной техники. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

Такого количества вражеской техники еще не было: что происходит на фронте и где угроза оккупации

Фото портал "Комментарии"

"Такого количества военной техники и автотранспорта еще не было. Россияне продолжают стягивать с Запорожских направлений и опрокидывать их в сторону Волновахи. Преимущественно гусеничная техника”, – написал он в своем тг-канале.

Также фиксируются грузовики всех видов от перевозки личного состава и БК до самосвалов инженерных подразделений. “Все двигается в сторону Волноваха/Курахово. Главное отличие от всех предыдущих военных движений – это переброс именно со стороны оккупированной части Запорожья”, — уточнил он.

Несмотря на увеличение перемещений, живой силы у россиян больше не становится. Об этом свидетельствует ситуация в учебных лагерях войск РФ недалеко от Мариуполя, отметил Андрющенко, сообщает “Суспільне.Донбас”.

"Напротив, с начала активных наступательных действий мы фиксируем уменьшение. Более того, фиксируем тенденцию, что россиянам не хватает контрактников, чтобы заполнить лагеря на 100%. Лагеря от Мариуполя до Бердянска, которые служат для подготовки отходящих на восстановление и ротацию подразделений. Сегодня , эти лагеря заполнены новоконтрактниками где-то на 70% и на 30% теми, кто отведен. Это означает, что россияне не успевают пополнять свою живую силу в соответствии с потерями, которые несут. Поэтому видим уменьшение количества, сокращение сроков подготовки", — рассказал Петр Андрющенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, чего сейчас не хватает на фронте для успехов украинских военных.




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Источник: https://t.me/andriyshTime/29491
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