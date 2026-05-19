Такого количества оружия и военных еще не было: озвучена страшная угроза плана Путина и Лукашенко

В России стартовали масштабные военные учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия. По данным мониторинговых каналов, в маневрах задействовано более 64 тысяч военнослужащих, восемь ракетных атомных подлодок, около 200 пусковых установок, а также стратегическую и истребительную авиацию.

В рамках этих учений предусматривается усиление авиационной компоненты на западном направлении. В частности, на территорию Беларуси, на аэродром Мачулищи, планируется опрокидывание трех истребителей МиГ-31К.

Отдельно сообщается о привлечении стратегической авиации РФ, включающей несколько типов самолетов. По данным источников, в воздушных маневрах участвуют:

• 6 бомбардировщиков Ту-95МС;

• 2 самолета Ту-160;

• 3 Ту-22М3;

• 3 истребителя МиГ-31К.

Подобные учения предполагают отработку взаимодействия разных родов войск, включая ядерную составляющую, и демонстрацию боевой готовности стратегических сил. Особое внимание привлекает масштаб привлеченных ресурсов, охватывающий как морские носители ядерного оружия, так и авиационные и наземные компоненты.

Специалисты отмечают, что такие действия сопровождаются активизацией военного присутствия вблизи границ Украины и стран НАТО, традиционно рассматриваемой как элемент демонстрации силы и политического давления.

