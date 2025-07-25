Сегодня в оккупированном Мариуполе Донецкой области было замечено большое количество военной техники оккупантов. Техника активно поехала по всем направлениям, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Такого давно не было: россияне массово стягивают технику – где будут усиленно наступать

По его словам, технику направляют из лагерей подготовки Мариуполь – Бердянск на север Донецкой области.

"На Пологовское направление – танки и ПВО. Давно не видели такое количество тяжелой бронетехники. Однако. Основной артерией остаются пункты пропуска Успенка и Вознесенка между Донецкой областью и Россией. Здесь все двигается на север Донецкой области. По данным наших источников, в последние дни очень большое количество колонн на Донецк. Через несколько дней речь о сотнях грузовиков разного назначения. В итоге, как и говорили, стало очевидно, что пока в приоритете у россиян Новопаловский и Покровские направления", – отмечает Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что армия РФ не имеет существенных успехов на Сумщине, на Днепропетровщине приблизилась к админгранице. Об этом сообщил аналитик платформы DeepState Руслан Микула, комментируя заявление Зеленского о ситуации на фронте в эфире КИЕВ24.

По его словам, в Сумской области находятся значительные силы противника, ранее участвовавшие в восстановлении контроля над Курщиной. Они не имеют существенных успехов: немного продвинулись возле Юнаковки, однако потеряли Андреевку. В Днепропетровской области ситуация более сложная — там россияне приблизились к административным границам.