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Таких потерь давно не было: СМИ узнали, где ВСУ пачками уничтожают оккупантов

Forbes раскрыл потери РФ в Курске

сегодня, 12:50
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", российское контрнаступление в Курской области пока не увенчалось особыми успехами, однако за массированные штурмы позиций ВСУ Россия уже расплачивается огромными потерями в технике. Как пишет обозреватель Forbes Дэвид Акс, только за шесть дней украинский оператор беспилотников Kriegsforscher идентифицировал 77 уничтоженных российских бронемашин на этом участке фронта. 

Таких потерь давно не было: СМИ узнали, где ВСУ пачками уничтожают оккупантов

Потери российской армии. Фото из открытых источников

"Этого достаточно для трех российских батальонов. И это только то, что видно и подтверждено видео. Фактические потери России могут быть намного выше", — пишет аналитик.

Во вторник Генштаб ВСУ сообщил о рекордных однодневных потерях России в 1950 человек, а также 104 уничтоженных бронемашинах. При этом на Курскую область приходится основная доля этих потерь, поскольку бои там по крайней мере в два раза интенсивнее, чем бои в других секторах.

Отмечается, что Кремль снабдил несколько своих бригад свежими транспортными средствами, включая 51-й воздушно-десантный полк и 810-ю бригаду морской пехоты, а затем бросил их на Курский выступ. В то же время украинские бригады успешно противостоят россиянам, и даже сумели контратаковать в нескольких местах вдоль линии фронта в Курске, продвинувшись около Новоивановки.

"Бои не показывают никаких признаков прекращения. На фоне неопределенности экстремальных и невосполнимых потерь и глобальных политических изменений русские идут ва-банк в Курске", — отмечает аналитик.

Читайте также на портале "Комментарии" — численность военной группировки россиян в Курской области не является катастрофической, поскольку они накапливали эти силы в течение длительного времени. Не фиксируется и переброски большого числа подразделений РФ из фронта в Украине. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).




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