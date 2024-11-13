Таких потерь давно не было: СМИ узнали, где ВСУ пачками уничтожают оккупантов

Как передает портал "Комментарии", российское контрнаступление в Курской области пока не увенчалось особыми успехами, однако за массированные штурмы позиций ВСУ Россия уже расплачивается огромными потерями в технике. Как пишет обозреватель Forbes Дэвид Акс, только за шесть дней украинский оператор беспилотников Kriegsforscher идентифицировал 77 уничтоженных российских бронемашин на этом участке фронта.

Потери российской армии. Фото из открытых источников

"Этого достаточно для трех российских батальонов. И это только то, что видно и подтверждено видео. Фактические потери России могут быть намного выше", — пишет аналитик.

Во вторник Генштаб ВСУ сообщил о рекордных однодневных потерях России в 1950 человек, а также 104 уничтоженных бронемашинах. При этом на Курскую область приходится основная доля этих потерь, поскольку бои там по крайней мере в два раза интенсивнее, чем бои в других секторах.

Отмечается, что Кремль снабдил несколько своих бригад свежими транспортными средствами, включая 51-й воздушно-десантный полк и 810-ю бригаду морской пехоты, а затем бросил их на Курский выступ. В то же время украинские бригады успешно противостоят россиянам, и даже сумели контратаковать в нескольких местах вдоль линии фронта в Курске, продвинувшись около Новоивановки.

"Бои не показывают никаких признаков прекращения. На фоне неопределенности экстремальных и невосполнимых потерь и глобальных политических изменений русские идут ва-банк в Курске", — отмечает аналитик.

Читайте также на портале "Комментарии" — численность военной группировки россиян в Курской области не является катастрофической, поскольку они накапливали эти силы в течение длительного времени. Не фиксируется и переброски большого числа подразделений РФ из фронта в Украине. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).



