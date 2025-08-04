"Такие вещи Трамп не прощает": что ждет Россию после дедлайна

Российский диктатор Владимир Путин перешел множество красных линий терпения, установленных президентом США, поэтому Дональд Трамп не простит такую позицию Кремля. Заявил руководитель Центра исследования России и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Владимир Огрызко в эфире телеканала "Эспрессо" заметил, что Дональд Трамп долгое время не обращал внимания на ядерные угрозы Дмитрия Медведева, однако в последние недели позиция президента США изменилась. По мнению Огрызко, Трамп через заявления Медведева хочет показать Путину, что у США также есть ядерное оружие, которое готовы применить.

"Мне кажется все-таки, что Путин перешел все возможные линии терпения, которые были у Трампа, он его публично и повсеместно, и постоянно унижал, делал это публично. Мне кажется, что такие вещи Трамп не прощает", — считает Огрызко.

Украинский дипломат видит два варианта того, как закончится ситуация с угрозами Трампа, в частности, относительно дедлайна для Путина. По его мнению, "хороший сценарий" предполагает соблюдение президентом США своих слов, а именно ввести жесткие санкции против России. В то время как другой вариант связан с визитом Виткоффа в РФ и предполагает, что после разговора с Путиным, Трамп может перенести свое решение на какой-либо другой срок.

"Смотрим, осталось несколько дней. Я все-таки надеюсь, что Трамп проявит себя лидером", — подытожил дипломат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали причину визита Виткоффа в Россию. Что спецпредставитель Трампа должен передать Путину.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле после трех дней молчания ответили на ядерные угрозы Трампа.