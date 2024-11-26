Так враг дойдет до Днепра и Запорожья: на фронте произошел самый серьезный провал года

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Ткачик Олеся
В этом году было несколько серьёзных провалов Сил обороны на фронте, к которым военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко относит потерю Очеретино и укреплённых восточных рубежей Торецкой агломерации.
Война в Украине
По его информации, в настоящее время, оккупанты пытаются уже проводить в восточной и северо-восточной части города штурмовые действия в попытке закрепиться на окраинах города. Основные направления ударов, вполне предсказуемо, трассы 0509, с выходом ну улицу Аграрную и 0510.
По его словам, примерно 13 октября подразделения россиян оккупировали Золотую Ниву и было понятным, что далее они будут двигаться на Шахтёрское и Великую Новосёлку, что они и сделали.
В итоге, как говорит Коваленко, от Золотой Нивы до Шахтёрского, оккупанты прошли по прямой трассе, протяжённостью 6,5 километров, за 48 часов и установил контроль над селом в период с 25 на 27 октября. Эта дорога могла превратиться для оккупантов в ад, но стала для них легкой прогулкой, говорит Коваленко.
По его словам, движение оккупантов по трассе началось на 18 ноября и по состоянию на 24 они уже стояли на юго-восточных окраинах Великой Новосёлки. Он добавил, что похоже на то, что дороги не были заминированы, и на них не установили никаких препятствий.
По его словам, с такой обороной оккупанты и вправду до Запорожья или Днепра дойдут.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, какие угрозы есть для Запорожья.
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