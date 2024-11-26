Так враг дойдет до Днепра и Запорожья: на фронте произошел самый серьезный провал года

В этом году было несколько серьёзных провалов Сил обороны на фронте, к которым военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко относит потерю Очеретино и укреплённых восточных рубежей Торецкой агломерации.

Война в Украине

"Но, по всей видимости, события, которые сейчас развиваются районе Великой Новосёлки, перекроют собой всё вышеупомянутое", — отметил эксперт.

По его информации, в настоящее время, оккупанты пытаются уже проводить в восточной и северо-восточной части города штурмовые действия в попытке закрепиться на окраинах города. Основные направления ударов, вполне предсказуемо, трассы 0509, с выходом ну улицу Аграрную и 0510.

"Но, самое неприятное то, что трасса 0509 это именно та трасса, о которой я несколько раз упоминал, как несущая серьёзную угрозу прорыва РОВ к Великой Новосёлке, особенно после провальной обороны трассы с Золотой Нивы на Шахтёрское", — отметил эксперт.

По его словам, примерно 13 октября подразделения россиян оккупировали Золотую Ниву и было понятным, что далее они будут двигаться на Шахтёрское и Великую Новосёлку, что они и сделали.

В итоге, как говорит Коваленко, от Золотой Нивы до Шахтёрского, оккупанты прошли по прямой трассе, протяжённостью 6,5 километров, за 48 часов и установил контроль над селом в период с 25 на 27 октября. Эта дорога могла превратиться для оккупантов в ад, но стала для них легкой прогулкой, говорит Коваленко.

"Именно этот провал в направлении Золотая Нива-Шахтёрское заставил меня особо обратить внимание на 0509, прямая трасса протяжённостью почти 11 километров, зажатая с флангов речками Кашаглач и Шайтанка это же сплошной тир и бойня для всех тех, кто попытается по ней прорваться на Великую Новосёлку… Но, нет…" — говорит Коваленко.

По его словам, движение оккупантов по трассе началось на 18 ноября и по состоянию на 24 они уже стояли на юго-восточных окраинах Великой Новосёлки. Он добавил, что похоже на то, что дороги не были заминированы, и на них не установили никаких препятствий.

"Я считаю, что события, которые сейчас происходят в районе Великой Новосёлки это самый серьёзный провал в 2024 году. По всем остальным направлениям события развиваются, хоть и негативно, но предсказуемо, а вот Великая Новосёлка это тотальный провал подготовки обороны, в которой враг должен был увязнуть как в болоте и каждый день умываться своей собственной кровью. Но этого не произошло", — говорит Коваленко.

По его словам, с такой обороной оккупанты и вправду до Запорожья или Днепра дойдут.

"Обороны вокруг Великой Новосёлки, судя по всему, за два года нихрена не было сформировано. Именно той обороны, которую этот важны узловой центр на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской области заслуживал. Позор", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, какие угрозы есть для Запорожья.



