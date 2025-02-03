Так с Путиным еще никто не говорил: в ВСУ жестко поставили диктатора на место

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский рассказал, что он на самом деле думает о так называемых "красных линиях" Кремля, которыми диктатор Владимир Путин запугивает страны Запада. В частности, как он сказал в интервью Радио Свободе, диктатор своими угрозами точно не удивит Украину.

Владимир Путин

"Украина прошла за эти 10 лет путь просто колоссальный. И мы все время противодействуем Путину. Он сражается с нами с момента своего прихода к власти", — сказал Сухаревский.

О возможности применения агрессором ядерного оружия полковник отметил, что своим солдатам и офицерам говорит: "Зато мы уже в окопах".

При этом он уверен, что Украина точно окажется сильнее в войне.

"Просто нужно не сдаваться и понимать, что, в отличие от них, от их захватнической войны, мы ведем войну за наше выживание, за наши ценности, за то, за что боролись наши предки все эти века. Красные линии? Да пусть по***ются на них", — добавил Сухаревский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин регулярно рисует какие-то красные линии и угрожает Украине и Западу эскалацией в войне и даже применением ядерного оружия. Однако, как показала практика, все эти красные линии отодвигаются. В частности, ранее Путин угрожал эскалацией, если Украина получит оружие от западных партнеров или если оно начнет избивать западным оружием по территории РФ. Впрочем, как показала практика, ничего не произошло после того, как в РФ начали прилетать ракеты Шторм Шедоу или Атакамс. Все угрозы Путина ничего не стоят. При этом в РФ нарисовали еще одну красную линию – это присутствие в Украине военных НАТО.



