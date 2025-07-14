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"Сюрприз" Трампа может очень разочаровать Украину: стала известна важная причина

Таможенные пошлины от 100 до 500% делают любую экономическую деятельность невозможной

14 июля 2025, 12:55
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Клименко Елена

Политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев оценил вероятность принятия в Вашингтоне жестких антироссийских санкций, в частности, законопроекта Грэма-Блюменталя о пошлинах до 500%. Он отметил, что тарифы в диапазоне 100-500% фактически запрещены и делают невозможным нормальную экономическую деятельность.

"Сюрприз" Трампа может очень разочаровать Украину: стала известна важная причина

Дональд Трамп. Фото: СNN

"Эти пошлины преимущественно направлены против третьих стран. Скептики в Вашингтоне опасаются, что принятие закона приведет к напряжению, ведь наибольшими потребителями российских энергоресурсов являются Индия и Китай. Такой шаг может усложнить отношения со странами БРИКС и фактически обернуться против самих США. Мы уже видели подобное. жесткой политики", — объяснил Золотарев.

Политолог сомневается, что Дональд Трамп решится ввести столь радикальные санкции с 500% пошлинами. "Этот законопроект — слишком жесткий, а Трамп — прежде всего бизнесмен, которому важны прибыли", — подчеркнул он.

По мнению Золотарева, возникший из-за таких санкций конфликт с Индией и Китаем станет реальностью лишь при крайней необходимости.

"Пока я не вижу предпосылок для того, что Трамп реально использует эту "санкционную дубину"", — резюмировал эксперт.

Напомним, что 8 июля Дональд Трамп впервые подверг жесткой критике Владимира Путина, заявив об угрозе санкций и намекнув на "сюрприз". Вечером 13 июля Трамп сообщил о планах передать Украине современное военное оборудование, в частности батареи ПВО Patriot через европейские страны.

14 июля ожидается объявление нового плана вооружения Украины, который, по данным Axios, будет включать в себя ракеты большой дальности для поражения целей на территории РФ, в том числе и в Москве.

Портал "Комментарии" уже писал, что если президент США Дональд Трамп действительно решит передать Украине дальнобойное оружие, такое как ATACMS или JASSM, это станет свидетельством того, что он серьезно осознает реальные угрозы России.



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