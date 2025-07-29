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Сырский заявил, где активизировался враг: это не Донетчина

На Запорожье оккупанты активизировались и давят на Каменское

29 июля 2025, 19:25
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Недилько Ксения

В Запорожье ситуация становится все более угрожающей. Боевых столкновений здесь сравнительно меньше, чем на других участках, однако противник интенсифицирует наступательные действия в районе населённого пункта Каменское, активно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные дроны, малые штурмовые группы. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, по результатам совещания в области.

Сырский заявил, где активизировался враг: это не Донетчина

Сырский заявил, где активизировался враг: это не Донетчина

"В связи с активизацией врага отработал в подразделениях, ведущих оборону в Запорожье. Заслушал доклады командиров о ведении боевых действий, имеющихся потребностях и проблемных вопросах. Отдал соответствующие предписания по их решению.

Планы русских окупантов нам известны. С нашей стороны принимаются меры по улучшению взаимодействия воинских частей и усиления подразделений, чтобы обеспечить устойчивость обороны и не пустить врага на ближайшее расстояние в Запорожье", – подчеркнул Главком.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что народный депутат Марьяна Безуглая сообщила в своих соцсетях, что россияне якобы зашли в город Покровск на Донетчине.

"Между тем россияне в Покровске…", – написала нардепка.

Военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс" отмечает, что точной информации о мероприятии оккупантов в город нет, однако ситуация складывается не лучшим образом.

"Не знаю пока зашли пид*ры в Покровск или нет, но ситуация вокруг города мягко говоря хр*новая, думаю, по карте все и так видно. Пока все занимались ажиотажем вокруг админграницы с Днепропетровщиной, противник сформировал большое выступление, которое угрожает и Покровскому, и Константиновскому направлениям", — направил пресс-служба.



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