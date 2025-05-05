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Сырский заявил, что сейчас делается в Курской области

Во время рабочей поездки Сырский наградил воинов, отличившихся в ходе Курской операции

сегодня, 11:47
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Недилько Ксения

Курская операция, продолжающаяся уже девять месяцев, достигла большинства поставленных целей. Благодаря активным действиям украинцев Курской области удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях. Буферная зона, созданная Силами обороны Украины в приграничных районах, остается актуальной и сейчас. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский заявил, что сейчас делается в Курской области

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Сырский заявил, что сейчас делается в Курской области - фото 2

"Количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными ходами. Курская операция стала именно такой. Для врага это была неожиданность.

Украина показала, что способна контратаковать, бить и гнать врага, в том числе и на его земле.

Это стало возможным благодаря конкретным воинским частям, конкретным воинам – настоящим героям украинской армии", – отметил главком.

Он отметил, что одно из подразделений, которое качественно и эффективно выполнило определенные задачи на Курщине – 225-й отдельный штурмовой полк.

"И сейчас, когда мы говорим об успешной активной обороне на севере Украины и в приграничных районах России – это прежде всего о 225-й.

Имел приятную возможность пообщаться с его бойцами и командирами и вручить им высокие государственные и ведомственные боевые награды – за образцовую стойкость, мужество, героизм", – подчеркнул Сырский.

Отметим, что российские паблики пишут о попытке ВСУ прорвать границу РФ в Курской области.

Сообщается о боях в районе Теткино, которые якобы ВСУ пытаются отрезать. Для этого ночью были разрушены мосты ракетами, затем пошли машины для разминирования и десант на бронетехнике. Отметим, что Теткино находится к западу от района Суджи в Курской области.



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