Сырский заявил, что сейчас делается в Курской области

Курская операция, продолжающаяся уже девять месяцев, достигла большинства поставленных целей. Благодаря активным действиям украинцев Курской области удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях. Буферная зона, созданная Силами обороны Украины в приграничных районах, остается актуальной и сейчас. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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"Количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными ходами. Курская операция стала именно такой. Для врага это была неожиданность. Украина показала, что способна контратаковать, бить и гнать врага, в том числе и на его земле. Это стало возможным благодаря конкретным воинским частям, конкретным воинам – настоящим героям украинской армии", – отметил главком.

Он отметил, что одно из подразделений, которое качественно и эффективно выполнило определенные задачи на Курщине – 225-й отдельный штурмовой полк.

"И сейчас, когда мы говорим об успешной активной обороне на севере Украины и в приграничных районах России – это прежде всего о 225-й. Имел приятную возможность пообщаться с его бойцами и командирами и вручить им высокие государственные и ведомственные боевые награды – за образцовую стойкость, мужество, героизм", – подчеркнул Сырский.

Отметим, что российские паблики пишут о попытке ВСУ прорвать границу РФ в Курской области.

Сообщается о боях в районе Теткино, которые якобы ВСУ пытаются отрезать. Для этого ночью были разрушены мосты ракетами, затем пошли машины для разминирования и десант на бронетехнике. Отметим, что Теткино находится к западу от района Суджи в Курской области.