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Сырский заговорил о потерях: цифры ошеломляют

Александр Сырский назвал, сколько Россия потеряла военных с начала года

16 марта 2025, 14:07 comments5504
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Недилько Ксения

Благодаря слаженной и профессиональной работе наших защитников общие потери оккупантов в живой силе с начала этого года превысили 100 тысяч человек. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский заговорил о потерях: цифры ошеломляют

Александр Сырский

Он поблагодарил украинских воинов за профессиональную боевую работу и устойчивость и добавил, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага по всей линии фронта.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что численность потерь украинской армии на этом этапе войны с РФ является "критической точкой".

Об этом он сказал, выступая в Школе публичного управления Украинского Католического Университета.

"Посчитайте, что такое 50 тысяч из 5,5 млн человек, которые стояли на учете. Результат равен нулю, потому что это критическая точка. Какую, мне кажется, мы вряд ли перейдем. А вместе с тем война то изменилась под влиянием двух факторов. Первый — это демография. Обращаю внимание: 50 тысяч убитыми в Украине и более 300 тысяч раненых", — подчеркнул он.

По словам бывшего главкома, у РФ также очень весомые потери. И хотя у нее значительно лучшая демографическая ситуация, "для них тоже критическая масса по меньшей мере у 250 тысяч погибших".

"Это не значит, что они не могут пойти сетками половить (мужчин — ред.), чтобы отправить на фронт. Могут. Они даже могут их красиво построить на фронт, потому что это тирания. Они это могут сделать. Но будут ли они воевать? Это другое дело", — добавил Залужный.



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