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Сырский заговорил о контрнаступлении: есть ли у ВСУ ресурсы для атак

ВСУ могут идти в наступление небольшими силами

сегодня, 23:45
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Марьян Ощановский

Народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности Роман Костенко считает, что Силы обороны Украины могут в любой момент перейти в контратаки.

Сырский заговорил о контрнаступлении: есть ли у ВСУ ресурсы для атак

Сырский не исключает контрнаступления ВСУ. Фото из открытых источников

После встречи с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским военный и блогер Кирилл Сазонов рассказал, что Сырский не исключает нового контрнаступления ВСУ.

"Позиция Александра Сырского: должны остановить противника. Но победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Должны перехватывать инициативу и контратаковать", — рассказал блогер.

По словам народного депутата, ВСУ могут пойти в наступление малыми силами.

"Можно, например, пойти в наступление, собрав по одной роте на каждому направлению. Наступление – это сосредоточение определенного количества сил и средств на одном направлении. Ты видишь, что противник слаб, создаешь там преимущество в силах и средствах, после чего прорываешься", — рассказал Роман Костенко.

По словам нардепа важно, чтобы в таких контратаках была целесообразность.

"Это не должно быть наступление ради наступления", — заметил он.

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Источник: https://24tv.ua/resursi-dlya-nastupu-2025-rotsi-maye-yih-ukrayina-rosiya_n2697103
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