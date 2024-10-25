Сырский сообщил о ситуации на фронте: где тяжелее всего

Президент Украины Владимир Зеленский получил доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте, о чем он сообщил 25 октября в своем Telegram-канале.

Ситуация на фронте (фото из открытых источников)

Особое внимание сейчас уделяется Покровскому, Кураховскому и Лиманскому направлениям. Зеленский подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в Донецкой области, украинские боевые бригады устойчиво держат позиции и прилагают все усилия для уничтожения российских оккупантов.

"В Донецкой области тяжело, но наши боевые бригады держат позиции и делают все возможное для уничтожения оккупанта", — подчеркнул Зеленский.

Также президент упомянул о действиях Украины в Курской области России. Он отметил, что создание буферной зоны на российской территории помогает обезопасить Украину от возможных новых атак со стороны России и наносит противнику значительные потери.

"Буферная зона на российской территории предохраняет Украину от российских попыток расширения войны на востоке нашего государства и обеспечивает ощутимые российские потери", — сообщил президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский отреагировал на слова Путина об окружении ВСУ в Курщине. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о якобы окружении украинских военных в Курской области.

По его словам, украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении, третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал врага.

Кроме того, он сообщил, что начиная с 8 августа по настоящее время, российские войска на этом участке фронта потеряли 17819 человек, из них безвозвратные потери составляют 6662 человека; санитарные потери – 10446 человек. В плен Силы обороны приняли 711 человек.





