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Недилько Ксения
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что поддерживает развитие применения дронов-перехватчиков. Чем больше у Украины будет их и обученных экипажей, чем глубже эшелонируют основные направления – тем спокойнее будут спать украинцы в тыловых городах. Об этом главком сообщил по результатам совещания по развитию беспилотных систем.
Сырский сообщил, какое Украина готовит противодействие России
По его словам, россияне не стоят на месте, а постоянно совершенствуют свою армию дронов.
Он сообщил, что сейчас очень важный момент в войне. Выстоять на поле боя Украина сможет при умелом использовании дронов, увеличении их количества и качества.
"Беспилотники помогают нам уничтожать больше оккупантов, а прежде всего – пехоты, которая наиболее действенна в наступлении. В то же время, беспилотные системы помогают сохранять жизнь наших воинов – и БпЛА, и наземные роботизированные комплексы. Ведь медицинская эвакуация и логистика с помощью НРК тоже среди наших приоритетов.
Комплектование и подготовка экипажей, масштабирование и обретение способностей подразделений – такие задачи поставлены мной по итогам очередного совещания", – добавил главком.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в стране научились штурмовать территории без пехоты и потерь! Впервые в истории оккупанты сдались в плен роботам, а бойцы Третьей штурмовой бригады заняли ранее оккупированные позиции в Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на видео бригады.
Третья штурмовая провела беспрецедентную операцию — бойцы атаковали вражеские позиции на Харьковщине, зачистили их и взяли оккупантов в плен исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.