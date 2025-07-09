Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что поддерживает развитие применения дронов-перехватчиков. Чем больше у Украины будет их и обученных экипажей, чем глубже эшелонируют основные направления – тем спокойнее будут спать украинцы в тыловых городах. Об этом главком сообщил по результатам совещания по развитию беспилотных систем.

Сырский сообщил, какое Украина готовит противодействие России

По его словам, россияне не стоят на месте, а постоянно совершенствуют свою армию дронов.

"В то же время мы видим, что противник тоже не стоит на месте, совершенствуется, улучшает характеристики своих ударных БпЛА, меняет тактику, все шире использует оптоволокно, искусственный интеллект, машинное зрение для FPV, конструирует "герани" с турбореактивным двигателем. Обо всем этом говорилось в отчете разведки. Мы предупреждены. Итак, вооружены. Готовим эффективное противодействие, будем задействовать инновационные проекты наших БПС", – подчеркнул Сырский.

Он сообщил, что сейчас очень важный момент в войне. Выстоять на поле боя Украина сможет при умелом использовании дронов, увеличении их количества и качества.

"Беспилотники помогают нам уничтожать больше оккупантов, а прежде всего – пехоты, которая наиболее действенна в наступлении. В то же время, беспилотные системы помогают сохранять жизнь наших воинов – и БпЛА, и наземные роботизированные комплексы. Ведь медицинская эвакуация и логистика с помощью НРК тоже среди наших приоритетов. Комплектование и подготовка экипажей, масштабирование и обретение способностей подразделений – такие задачи поставлены мной по итогам очередного совещания", – добавил главком.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в стране научились штурмовать территории без пехоты и потерь! Впервые в истории оккупанты сдались в плен роботам, а бойцы Третьей штурмовой бригады заняли ранее оккупированные позиции в Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на видео бригады.

Третья штурмовая провела беспрецедентную операцию — бойцы атаковали вражеские позиции на Харьковщине, зачистили их и взяли оккупантов в плен исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.