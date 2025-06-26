Сырский сообщил, что наступление России остановлено на Сумщине: подробности

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл в Сумскую область, где в последнее время идут тяжелые бои. По его данным, по итогам мая-июня, можно констатировать, что волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлебывается так же, как в прошлом году — попытка наступательных действий противника на Харьковщине. Принятые ранее решения уже дают результат.

Сырский сообщил, что наступление России остановлено на Сумщине

"Продвижение российских войск в приграничье Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого столкновения – стабилизирована. На определенных участках наши подразделения успешно задействуют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в приграничные Сумщины", – заявил главком.

Сырский сообщил, что на Северослобожанском и Курском направлениях ВСУ повторно сковали около 50 тысяч личного состава ВС России, в том числе элитные бригады их ВДВ и морской пехоты.

"Наши наступательные действия в Глушковском районе Курской области заставили противника отправить часть войск для защиты своей территории. Это значительно снизило наступательные возможности главной группировки войск противника в Сумском направлении. В командовании нашей группировки на Северослобожанском направлении создана специальная группа по обороне Сумщины – городов и общин области. Первоочередные задачи – укрепление фортификаций, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений", – подчеркнул Сырский.

Он сообщил, что также назначено должностное лицо, непосредственно отвечающее за подготовку городов и громад Сумщины к обороне и обеспечение эффективности системы инженерных заграждений на возможных направлениях наступления противника.

Назначен заместитель по вопросам инженерного фортификационного оборудования.

Сырский проанализировал реальное положение дел непосредственно в полях и лесах – проинспектировал направление фортификаций, в том числе в той части, за которую отвечают ОВА и ДССТ. Работа продолжается, но ее следует ускорять, учитывая требования современной войны, отметил главком.

"Строительство дополнительных фортификационных сооружений, организация “kill-зон”, построение антидроновых коридоров для защиты наших воинов и обеспечения более надежной логистики наших войск – очевидные задачи, которые выполняются, но оперативность выполнения таких задач должна стать значительно больше. В течение определенного срока вернусь с проверкой", – добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что фортификации в Сумской области ужасные, а "зубы дракона" лежали скопом возле Юнаковки.