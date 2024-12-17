Сырский сказал семи областям Украины строить фортификации в глубину

Семь областей Украины получили задачу усилить темпы строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, о чем заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время состоявшегося во вторник 17 декабря заседания Конгресса местных и региональных властей.

Александр Сырский (фото из открытых источников)

Информация об этом появилась на официальной странице главнокомандующего Facebook.

Сырский подчеркнул, что к процессу строительства фортификационных сооружений вовлечена 21 областная военная администрация и подрядные организации, отвечающие за реализацию этих мероприятий.

"Семь областей должны усилить работу по направлению фортификаций", — заявил он, обращаясь к представителям регионов.

По его словам, строительство инженерно-фортификационных сооружений происходит в три этапа. В настоящее время работы находятся на финальной стадии, однако Государственная специальная служба транспорта должна ускорить выполнение своих задач в этом направлении.

Отдельно главнокомандующий отметил необходимость активизации работы областных военных администраций. Особое внимание он обратил на создание эшелонированной обороны, что позволит значительно укрепить обороноспособность Украины.

"Это наше общее направление работы, и оно требует максимальной консолидации усилий — как для сдерживания враждебного наступления, так и для защиты украинской земли, и прежде всего для сохранения жизни каждого украинского воина", — отметил Сырский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский откровенно рассказал о ситуации на фронте. главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что украинские военные продолжают вести активные боевые действия на фронте протяженностью более 1170 километров. Об этом он сообщил на заседании Всеукраинского конгресса местных и региональных властей.

Сырский сообщил, что самая сложная ситуация наблюдается на Покровском и Кураховском направлениях. В то же время, противник значительно усилил интенсивность наступательных действий на Краматорском, Торецком и Времеевском направлениях, пытаясь прорвать нашу оборону, однако эти попытки остаются безуспешными, подчеркнул главком.

