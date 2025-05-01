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Сырский сделал обнадеживающее заявление: какой вид войск ВСУ стал еще более эффективным

Главком ВСУ рассказал об усилении эффективности украинских дронов

1 мая 2025, 10:52 comments1437
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Кравцев Сергей

Эффективность применения украинских дронов выросла в разы. Так в апреле поражено и уничтожено более 83 тысяч вражеских целей, что на 8% больше, чем месяцем ранее. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский сделал обнадеживающее заявление: какой вид войск ВСУ стал еще более эффективным

Александр Сырский. Фото из открытых источников

По информации глаукома, в апреле подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины достигли достойных результатов в уничтожении противника. По данным командования СБС ВСУ, в течение месяца нашими дронами поражено и уничтожено более 83 тысяч целей — это на 8% больше, чем в марте. Эффективность поражения выросла еще на 5%.

"Благодарен нашим воинам за результативность. Но нынешняя высокотехнологичная война требует постоянного движения вперед, еще более высокой эффективности и масштабирования усилий на направлении дронов", – отметил Александр Сырский.

Главком проинформировал, что провел плановое ежемесячное совещание по вопросам беспилотных систем, привлекая к участию широкий круг командиров подразделений БпАК.

В очередной раз отмечается, что направление БпЛА является приоритетным, поскольку оно позволяет сдерживать врага и уничтожать его на расстоянии, сохраняя жизнь и здоровье пехоты.

Александр Сырский также заслушал доклад J2 о формировании в России войск БпС, развитии беспилотных подразделений в составе различных родов войск и сил, новых образцах российских БпЛА и наземных роботизированных комплексах.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне не прекращают прилагать усилия с целью прорыва украинской обороны и выхода на административные границы Днепропетровской области. Об этом у себя в Telegram рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Главком отметил, что несмотря на громкие заявления путинского режима о готовности к прекращению огня на майские праздники, оккупанты значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении.




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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid02t1HqMhBJNjzow56of2hVXxzc2xKM5TbREHLFqBUFoqMRW5HNPh8Hvj5Fc8CFBCkal
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