Эффективность применения украинских дронов выросла в разы. Так в апреле поражено и уничтожено более 83 тысяч вражеских целей, что на 8% больше, чем месяцем ранее. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

По информации глаукома, в апреле подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины достигли достойных результатов в уничтожении противника. По данным командования СБС ВСУ, в течение месяца нашими дронами поражено и уничтожено более 83 тысяч целей — это на 8% больше, чем в марте. Эффективность поражения выросла еще на 5%.

"Благодарен нашим воинам за результативность. Но нынешняя высокотехнологичная война требует постоянного движения вперед, еще более высокой эффективности и масштабирования усилий на направлении дронов", – отметил Александр Сырский.

Главком проинформировал, что провел плановое ежемесячное совещание по вопросам беспилотных систем, привлекая к участию широкий круг командиров подразделений БпАК.

В очередной раз отмечается, что направление БпЛА является приоритетным, поскольку оно позволяет сдерживать врага и уничтожать его на расстоянии, сохраняя жизнь и здоровье пехоты.

Александр Сырский также заслушал доклад J2 о формировании в России войск БпС, развитии беспилотных подразделений в составе различных родов войск и сил, новых образцах российских БпЛА и наземных роботизированных комплексах.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне не прекращают прилагать усилия с целью прорыва украинской обороны и выхода на административные границы Днепропетровской области. Об этом у себя в Telegram рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Главком отметил, что несмотря на громкие заявления путинского режима о готовности к прекращению огня на майские праздники, оккупанты значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении.



