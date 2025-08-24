Сырский рассказал об успехах на фронте, о которых намекал Зеленский

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские силы освободили три населенных пункта в Донецкой области — Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку. За несколько часов до этого президент Зеленский анонсировал "хорошие сюрпризы" для россиян на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников
Александр Сырский в Telegram сообщил, что находится в районах боевых действий, в том числе на самом сложном Покровском направлении.
Несмотря на это, главнокомандующий ВСУ сообщил об успешных действиях на Покровском направлении с деоккупацией населенных пунктов в Донецкой области.
За несколько часов до доклада Сырского, Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни сообщил о "очень положительных результатах на Донбассе". По его словам, в День Независимости россияне получили "хорошие сюрпризы". Однако президент отметил, что "главнокомандующий сообщит детали позже".
Напомним, что на Покровском направлении, вблизи Доброполья, российские войска проскочили через украинские позиции и временно взяли под контроль несколько населенных пунктов в Донецкой области.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина мощно "поздравила" Россию с Днем Независимости благодаря удару по "сердцу" энергетики Кремля.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский объяснил, почему Украина больше не согласовывает удары по РФ с США, которые блокируют атаки своим оружием по российским территориям.