Сырский рассказал об успехах на фронте, о которых намекал Зеленский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские силы освободили три населенных пункта в Донецкой области — Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку. За несколько часов до этого президент Зеленский анонсировал "хорошие сюрпризы" для россиян на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников

Александр Сырский в Telegram сообщил, что находится в районах боевых действий, в том числе на самом сложном Покровском направлении.

"Выслушал доклады командиров корпусов и бригад по оперативной обстановке. Ситуация действительно непростая, противник сосредоточил на этом участке фронта свои основные усилия. Но должны держать линию. Помощь в организации боевых действий будет предоставлена. Вопрос о дополнительных боеприпасах, дронах и средствах РЭБ решены", — пишет Сырский.

Несмотря на это, главнокомандующий ВСУ сообщил об успешных действиях на Покровском направлении с деоккупацией населенных пунктов в Донецкой области.

"Наши войска успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области — Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку", — сообщил Сырский.

За несколько часов до доклада Сырского, Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни сообщил о "очень положительных результатах на Донбассе". По его словам, в День Независимости россияне получили "хорошие сюрпризы". Однако президент отметил, что "главнокомандующий сообщит детали позже".

Напомним, что на Покровском направлении, вблизи Доброполья, российские войска проскочили через украинские позиции и временно взяли под контроль несколько населенных пунктов в Донецкой области.

