Сырский рассказал о жестких боях под Покровском

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал, что на Покровском направлении Донецкой области бои с российскими захватчиками носят "исключительно жестокий характер".

Сырский посетил Покровское направление. Фото из открытых источников

По словам Главнокомандующего ВСУ, враг наступает на Покровск, имея значительное преимущество в живой силе.

"До настоящего времени на Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником. Бои носят исключительно жесткий характер", — рассказал Александр Сырский.

Главком отметил, что "приходится принимать нестандартные решения" и добавил, что в таких условиях главная задача – усилить оборону, в частности, обеспечить украинские подразделения достаточным количеством боеприпасов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон 12 декабря посетит Варшаву, где с руководством Польши обсудит миротворческую миссию по защите суверенитета Украины, если будет подписано мирное соглашение с Россией. Франция предлагает направить в Украину миротворческую миссию, которая будет гарантировать, что россияне не нарушат прекращение огня. Над разработкой проекта этой миссии работает Французский институт международных отношений.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что с учетом актуальной линии боевого столкновения в город Покровск Донецкой области осталось 2-2,5 километра, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". По мнению офицера ВСУ, россияне вряд ли сейчас будут штурмовать Покровск "в лоб", поскольку "слишком узок плацдарм для такого броска". Он предположил, что, скорее всего, россияне будут обходить город с запада.