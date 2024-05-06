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Сырский рассказал о направлениях, где оккупанты хотят порвать оборону ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что оккупанты сосредоточили свои силы на Покровском и Кураховском направлении. Там они хотят порвать линию обороны ВСУ и выйти на города Покровск и Курахово

сегодня, 14:28
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Ткачик Олеся
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной ситуации на Востоке, а именно на Покровском и Кураховском направлениях, которые являются местом главного удара захватчиков. По его словам, враг рассчитывает прорвать оборону украинских военных и выйти в такие крупные населенные пункты как Курахово и Покровск.

Сырский рассказал о направлениях, где оккупанты хотят порвать оборону ВСУ

Александр Сырский

"Имея с самого начала численное преимущество в личном составе, вооружении и военной технике, противник ежедневно атакует позиции наших войск",
– подчеркнул Сырский и добавил, что в таких условиях главная задача Сил обороны сделать все для удержания позиций.

Защищать рубежи военные планируют, применяя артиллерию, дроны и используя все возможные средства. Как говорит Сырский, ВСУ такими действиями планируют истощить врага и сорвать его планы, чтобы получить немного времени, пока готовятся украинские резервы.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что невозможно командиру роты или батальона руководить боем в нескольких километрах от своих подразделений, а также принимать взвешенные и адекватные решения на расстоянии, особенно когда интенсивность боевых действий зашкаливает и высок риск для жизни бойцов.

"Присутствие командира играет решающую роль в поддержании высокого уровня морально-психологического состояния среди подчиненных, их устойчивости, уверенности в том, что они не брошены на произвол судьбы",
– подчеркнул Сырский.

Также Сырский подчеркнул, что им приняты все необходимые решения, направленные на усиление обороны с помощью резервов и выделение дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств РЭБ, а также дронов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты готовятся активизировать свои действия на фронте, и даже пойти на захват Харькова.




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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid02mPYRGZzTkC9s97tgB7VyLgrGuQzwseo6USrcEJQy7mphsEwAAmWkazUdo2ugoSB2l
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