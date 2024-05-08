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Сырский рассказал о нацизме с российским лицом и сказал, за что борются ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что сегодня Украина вынуждена защищаться от нацистского нашествия, у которого российское лицо. По его словам, ВСУ борются за то, чтобы кремлевское зло не поглотило всю Европу

сегодня, 14:39
Автор:
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Ткачик Олеся
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне провел параллели между происходящим во время Второй мировой войны и сейчас.

Сырский рассказал о нацизме с российским лицом и сказал, за что борются ВСУ

Александр Сырский

По его словам, украинцы действительно как будто снова вернулись во времена Второй мировой, ведь снова должны защищаться от нацистского нашествия — бомбардировок мирных городов, зверств и издевательств над мирными людьми, депортации наших детей.

"Но теперь это уже нацизм с русским лицом",
– подчеркнул Сырский.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ сообщил о том, за что борются украинские военные.

"Украинские воины сегодня ведут борьбу с российскими оккупантами для того, чтобы реанимированное в кремле зло не поглотило всю Европу",
– подчеркнул Сырский.

При этом Главнокомандующий подчеркнул, что для победы над нацизмом нужно единство всего цивилизованного мира.

"Только вместе мы можем остановить русский нацизм и одержать победу",
– отметил Сырский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 8 мая российские захватчики нанесли масштабный комбинированный удар по территории Украины. Они использовали ракеты и дроны. Под удар попали объекты энергетики в нескольких областях. Именно поэтому в Укрэнерго допустили, что вечером будут возможны экстренные отключения света на всей территории Украины.

Вместе с тем в Минобороны страны-террориста подтвердили информацию о том, что ударили ракетами по объектам энергетики. Там заявили, что, якобы, это ответный удар, ведь Украина также пытается уничтожить энергетику террористической России.




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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid023PipwCwakFcULGXrtNPrz8eLY6B6fbsBKyb2oFvg1qp5aTjb9aKNrjzXW8bSuovol
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 13:55

Ось воно! Чим більше невдач на фронті тим більше бла-бла-бла. Зате у тиловому болоті за 2,5 років так нічого і не змінилось. Навіщо імпотентам взагалі було братись і тоді 34 роки і зараз якщо не здатні? Покористуватись? Це як дуже старий бандерівець за дівкою погнався, наздогнав. Але ж не здатен. Каже: то хоч обкраду її, якщо іншого не можу. Ганебним навіть не соромно.


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