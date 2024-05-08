Сырский рассказал о нацизме с российским лицом и сказал, за что борются ВСУ

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Ткачик Олеся
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне провел параллели между происходящим во время Второй мировой войны и сейчас.
Александр Сырский
По его словам, украинцы действительно как будто снова вернулись во времена Второй мировой, ведь снова должны защищаться от нацистского нашествия — бомбардировок мирных городов, зверств и издевательств над мирными людьми, депортации наших детей.
Кроме того, Главнокомандующий ВСУ сообщил о том, за что борются украинские военные.
При этом Главнокомандующий подчеркнул, что для победы над нацизмом нужно единство всего цивилизованного мира.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 8 мая российские захватчики нанесли масштабный комбинированный удар по территории Украины. Они использовали ракеты и дроны. Под удар попали объекты энергетики в нескольких областях. Именно поэтому в Укрэнерго допустили, что вечером будут возможны экстренные отключения света на всей территории Украины.
Вместе с тем в Минобороны страны-террориста подтвердили информацию о том, что ударили ракетами по объектам энергетики. Там заявили, что, якобы, это ответный удар, ведь Украина также пытается уничтожить энергетику террористической России.
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Ігор
сегодня, 13:55
Ось воно! Чим більше невдач на фронті тим більше бла-бла-бла. Зате у тиловому болоті за 2,5 років так нічого і не змінилось. Навіщо імпотентам взагалі було братись і тоді 34 роки і зараз якщо не здатні? Покористуватись? Це як дуже старий бандерівець за дівкою погнався, наздогнав. Але ж не здатен. Каже: то хоч обкраду її, якщо іншого не можу. Ганебним навіть не соромно.