Сырский рассказал о ежедневных потерях на Покровском направлении

Российские войска продолжают попытки захватить Покровск, однако терпят значительные потери. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, акцентируя внимание на напряженной ситуации в этом направлении.

Александр Сырский (фото из открытых источников)

По его словам, Покровское направление остается одним из самых сложных уже несколько месяцев, а командование ВСУ тщательно просчитывает и готовится ко всем возможным сценариям действий противника.

"Благодарю военнослужащих за их эффективную боевую работу. Потери российских оккупантов на Покровском направлении стабильно высоки, особенно среди живой силы", — отметил Сырский.

Он также добавил, что в декабре российские войска теряли около 400 человек убитыми и ранеными только за сутки в этом направлении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский рассказал о жестких боях под Покровском . Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал, что на Покровском направлении Донецкой области бои с российскими захватчиками носят "исключительно жестокий характер". По словам Главнокомандующего ВСУ, враг наступает на Покровск, имея значительное преимущество в живой силе.

Главком отметил, что "приходится принимать нестандартные решения" и добавил, что в таких условиях главная задача — усилить оборону, в частности, обеспечить украинские подразделения достаточным количеством боеприпасов.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия начинает штурм Покровска. Угроза прорыва россиян в Покровск в разы увеличивается. Подтверждением этого является то, что вражеская ДРГ была замечена на улицах города. Хотя россияне были сразу же ликвидированы, сам факт прорыва в город говорит о неприятном. Полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире Радио NV рассказал, что российские оккупанты пытаются обойти Покровск и перерезать поставки украинских войск в городе со стороны Днепропетровской области. Эксперт отметил, что противник в течение последней недели в определенной степени активизировался в районе Покровска, и можно видеть намерения оккупантов по активному продвижению.

