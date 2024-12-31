Сырский рассказал о достижениях ВСУ в 2024 году

В 2024 году украинской армии удалось остановить наступление россиян на Харьковщине и не допустить вторжения врага в Сумскую область, рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ отчитался о 2024 году. Фото из открытых источников

"В 2024 году нам удалось остановить наступление врага в Харьковской области и уберечь от захвата Сумщину. Враг хотел создать свою "буферную зону" на нашей земле, но мы предотвратили это и начали возвращать войну туда, откуда она и пришла, – на российскую территорию. Я хочу особо отметить все наши подразделения, всех наших воинов, выполняющих боевые задания на Курщине: ребята, спасибо вам", — подчеркнул Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ также поблагодарил военных, которые борются на наиболее жестоких направлениях в Донецкой области, и всех, кто защищает Запорожье и Херсонщину.

По словам Александра Сырского, в этом году россияне заплатили самую высокую цену за войну против Украины, поскольку Силы обороны и безопасности Украины уничтожили вражеской техники и живой силы врага больше, чем в любой из предыдущих лет войны.

"Мы защищаем наше государство. Украина должна сохранить свою жизнь и независимость. И завоевать для себя честный мир. То, что Украина точно заслуживает. Никогда не забудем всех наших ребят, всех девушек, каждого и каждую, кто свою жизнь отдал ради Украины. Склоняю голову, уважая каждого воина, каждого павшего героя. Война диктует свои сложные реалии. Но вы, украинские воины, ваша храбрость и стойкость вдохновляют весь наш украинский народ и наполняют сердца украинцев верой. Должны побеждать. Должны сохранить Украину и независимость. Пусть 2025 год будет временем реализации нашей цели. Желаю всем нашим воинам и их родным здоровья, тепла, уюта и быстрой встречи – у себя дома, с победой и в мире", — подытожил Главнокомандующий ВСУ.