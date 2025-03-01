Сырский рассказал, кто его регулярно пытается убить

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью для "Бомбардира" рассказал, что неоднократно являлся мишенью для россиян и на его жизнь устраивали покушения. Более того, по его словам, противодействие враждебным покушениям продолжается постоянно.

Александр Сырский

Сырский отметил, что он является для российских захватчиков большой проблемой, поэтому они и пытаются его уничтожить.

"Поэтому, конечно, они пытаются любым способом меня устранить или уничтожить. Это естественно", — объяснил Сырский.

У главкома спросили, были ли россияне близки в достижении своей цели. При этом Сырский признал, что было много ситуаций, но воздержался от подробностей.

"Я и мои генералы неоднократно были под разными ракетами. Благодаря Богу, наверное, мы остаемся в живых. Хотя не всем повезло. И некоторые погибли", — сказал Сырский.

При этом он подчеркнул, что речь идет также и о тех, кто в момент покушений был рядом с ним.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на фоне провальных переговоров США и возможности того, что Украина потеряет помощь Америки, нардеп Марьяна Безугла обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом уволить Александра Сырского с должности главкома, а Рустема Умерова с должности министра обороны.

Нардеп убеждена, если не уволить генерала Сырского вместе с его коррумпированным, пренебрежительным, советским окружением, если не избавиться от неэффективного и хаотического руководства Умерова, конструкция ВСУ может не только не выдержать вызовов, но и окончательно разрушиться, несмотря на ее децентрализованную устойчивость. Каков запас прочности нашей Запорожской Сечи? "Прошу Вас, господин Президент, примите решительные кадровые изменения", — добавила Безугла.



