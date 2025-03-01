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Сырский рассказал, кто его регулярно пытается убить

Сырский рассказал о покушениях на себя

1 марта 2025, 22:09
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Ткачик Олеся

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью для "Бомбардира" рассказал, что неоднократно являлся мишенью для россиян и на его жизнь устраивали покушения. Более того, по его словам, противодействие враждебным покушениям продолжается постоянно.

Сырский рассказал, кто его регулярно пытается убить

Александр Сырский

Сырский отметил, что он является для российских захватчиков большой проблемой, поэтому они и пытаются его уничтожить.

"Поэтому, конечно, они пытаются любым способом меня устранить или уничтожить. Это естественно", — объяснил Сырский.

У главкома спросили, были ли россияне близки в достижении своей цели. При этом Сырский признал, что было много ситуаций, но воздержался от подробностей.

"Я и мои генералы неоднократно были под разными ракетами. Благодаря Богу, наверное, мы остаемся в живых. Хотя не всем повезло. И некоторые погибли", — сказал Сырский.

При этом он подчеркнул, что речь идет также и о тех, кто в момент покушений был рядом с ним.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на фоне провальных переговоров США и возможности того, что Украина потеряет помощь Америки, нардеп Марьяна Безугла обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом уволить Александра Сырского с должности главкома, а Рустема Умерова с должности министра обороны.

Нардеп убеждена, если не уволить генерала Сырского вместе с его коррумпированным, пренебрежительным, советским окружением, если не избавиться от неэффективного и хаотического руководства Умерова, конструкция ВСУ может не только не выдержать вызовов, но и окончательно разрушиться, несмотря на ее децентрализованную устойчивость. Каков запас прочности нашей Запорожской Сечи? "Прошу Вас, господин Президент, примите решительные кадровые изменения", — добавила Безугла.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VYvM9LxsIIE
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