Сырский прокомментировал ситуацию на Покровском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что "ситуация сложная" на главном направлении российского наступления на Покровск, Донецкую область. По словам украинского генерала, оккупанты имеют преимущество, однако украинские силы наносят им значительные потери.



Генерал Александр Сырский. Фото из открытых источников

Александр Сырский в Facebook рассказал о событиях в Покровском направлении. По его словам, командование оперативно реагирует на ситуацию.

"На направлении главного удара врага ситуация сложная. Но все необходимые решения на всех уровнях принимаются без промедлений", — сообщил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ указал, что у России преимущество на Покровском направлении не только в количестве личного состава, но по вооружению. Однако украинские силы наносят значительные потери среди российских военных.

"Несмотря на то, что враг имеет преимущество в количестве вооружения и людей, благодаря нашим воинам, несет ощутимые потери", — подчеркнул Сырский и добавил, что "борьба за Украину продолжается".

Россияне на Покровском направлении совершают почти треть атак от общего количества по всему фронту.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что от Покровска зависит судьба востока Украины. Ветеран войны объяснил, что будет означать выход ВСУ из города и его оккупацию силами РФ, который откроет еще большие стратегические возможности Москве продолжать войну, чем оккупация Авдеевки. Россияне могут приблизиться к границе Днепропетровской области, а также начать наступление на Краматорск, Славянск и Константиновку.

Также "Комментарии" писали, что Сырский назвал точное количество пленных россиян, захваченных в Курской области.

