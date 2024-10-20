Сырский прокомментировал ситуацию на Курщине: в чем оккупанты имеют преимущество

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской области и Курской области россии, где украинские воины храбро и эффективно выполняют боевые задания. Об этом сообщили в Генштабе, передает портал "Комментарии".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Сырский отметил, что, несмотря на все попытки противника перехватить инициативу, ситуация остается под нашим контролем.

"Провел работу непосредственно на командных пунктах бригад. Заслушал командиров бригад и их предложения по дальнейшим действиям, оказал помощь в решении проблемных вопросов. Учитывая оценку обстановки, он принял ряд решений направленных на предупреждение действий врага и нанесение ему максимальных потерь.

Несмотря на преимущество оккупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинского войска не дают российскому агрессору достичь цели", — подчеркнул Главнокомандующий.













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Оккупанты отвоевали позиции в Курской области: на границе действуют чеченцы

Российские войска недавно продвинулись в рамках главного украинского выступления в Курской области и продолжили боевые действия в этом районе 19 октября. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), информирует портал "Комментарии".

Геолокационные кадры, опубликованные 18 октября, показывают, что российские войска недавно продвинулись к западу от Русской Конопельки (восточнее Суджи). Пропагандистские военкоры заявили, что подразделения российской 106-й воздушно-десантной (ВДВ) дивизии захватили и очистили Любимовку (юго-восточнее Коренево) и что российские войска захватили Леонидово (юго-восточнее Коренево) и продвигаются к Малой Локне (оба восточнее Коренево). Блогеры также заявили, что российские войска продвинулись в районе Мартыновки (к северо-востоку от Суджи) и захватили большую часть и частично окружили Плехово (юго-восточнее Суджи).

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